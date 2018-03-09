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Российская модификация Lifan X70 получит интересные опции
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Российская модификация Lifan X70 получит интересные опции 

Car.ru 9 марта 2018
Фото: Lifan
Как стало известно, с 06.03.2018 года Lifan X70 получила ОТТС. Это обязательное условие для возможности заниматься реализацией ТС в Российской Федерации.
По силовой части китайская автоновинка оснащается двухлитровым бензиновым мотором на 136 л.с. В плане топлива предполагается бензин марок: АИ-95 и АИ-98.
Автомодель оснащена стандартным современным набором функций, как то: подогрев кресел, электрический привод внешних зеркал, кондиционер, а также защитные подушки расположенные впереди. Еще в машине предустановлена система оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС".
Что касательно необычной опции, то это специальный крепеж для сноуборда и велосипеда.
Стало известно, что обсуждаемая автомодель будет собираться в Черкесске на площадке завода "Дервейс".
Автомобиль имеет презентабельный современный вид. О стоимости и подробных технических характеристиках официальной информации пока не поступало.
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