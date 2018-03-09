Российская модификация Lifan X70 получит интересные опции

Как стало известно, с 06.03.2018 года Lifan X70 получила ОТТС. Это обязательное условие для возможности заниматься реализацией ТС в Российской Федерации.

По силовой части китайская автоновинка оснащается двухлитровым бензиновым мотором на 136 л.с. В плане топлива предполагается бензин марок: АИ-95 и АИ-98.

Автомодель оснащена стандартным современным набором функций, как то: подогрев кресел, электрический привод внешних зеркал, кондиционер, а также защитные подушки расположенные впереди. Еще в машине предустановлена система оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС".

Что касательно необычной опции, то это специальный крепеж для сноуборда и велосипеда.

Стало известно, что обсуждаемая автомодель будет собираться в Черкесске на площадке завода "Дервейс".

Автомобиль имеет презентабельный современный вид. О стоимости и подробных технических характеристиках официальной информации пока не поступало.