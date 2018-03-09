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Jazz X-Road — очередной паркетник бренда Honda
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Jazz X-Road — очередной паркетник бренда Honda 

Daily-Motor 9 марта 2018
Фото: Honda
В рамках автомобильного мероприятия в Женеве был представлен общественности новый паркетник Honda Jazz X-Road.
Пока что производитель планирует продавать этот автомобиль только в рамках рынка Старого Света. Но, со временем, возможно рамки продаж будут расширены. Внешне автомобиль выглядит стильно и ярко. На колёсных арках появились защитные тёмные накладки, на дверях изящные молдинги, а на бамперах — вставки серебристого цвета. Колёса укомплектованы шестнадцатидюймовыми дисками.
Как и стандартная модификация паркетника, новая версия поучила мотор объёмом в 1.3 литра с четырьмя цилиндрами и отдачей в сто три лошадиные силы. Работает силовая установка вместе с коробкой передач механического типа на шесть ступеней. Возможно установко вариатора. Сроки старта продаж пока что держатся в тайне.
Напомним, что компакт версия Honda не пользовалась популярностью. Всего было продано около тридцати пяти тысяч экземпляров этой модели за год.
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