За год россияне потратили на подержанные авто 2,3 трлн рублей

Емкость российского рынка подержанных легковых автомобилей, по данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году достигла 2,3 трлн рублей.

Из этой суммы более 90% объема пришлось на иномарки с пробегом — это 2,1 трлн рублей. Остальное, 219 млрд, потрачено на автомобили отечественных марок.

Самой популярной маркой среди подержанных автомобилей оказалась японскаяToyota — на нее пришлось 370 млрд рублей. На втором месте идет российская Lada (200 млрд рублей), замыкает тройку лидеров немецкий Mercedes-Benz (160 млрд рублей).

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Hyundai и Хуже показатели у Nissan (134 млрд рублей), BMW (122 млрд рублей), а также KIA Volkswagen — на них потрачено более 100 млрд рублей.

В общей сложности объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом в минувшем году вырос на 2,1, достигнув показателя 5 млн 310,2 тыс. машин.

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