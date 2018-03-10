За год россияне потратили на подержанные авто 2,3 трлн рублей 

Емкость российского рынка подержанных легковых автомобилей, по данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году достигла 2,3 трлн рублей.
Из этой суммы более 90% объема пришлось на иномарки с пробегом — это 2,1 трлн рублей. Остальное, 219 млрд, потрачено на автомобили отечественных марок.
Самой популярной маркой среди подержанных автомобилей оказалась японскаяToyota — на нее пришлось 370 млрд рублей. На втором месте идет российская Lada (200 млрд рублей), замыкает тройку лидеров немецкий Mercedes-Benz (160 млрд рублей).
Быть или не быть
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Хуже показатели у Nissan (134 млрд рублей), BMW (122 млрд рублей), а также KIA, Hyundai и Volkswagen — на них потрачено более 100 млрд рублей.
Ранее агентство составило список самых популярных марок среди подержанных автомобилей в России. В нем победа осталась за Ford Focus (132,7 тыс. единиц), второе место заняла Toyota Corolla (102,2 тыс.), третье — Hyundai Solaris (79,6 тыс.).
В общей сложности объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом в минувшем году вырос на 2,1, достигнув показателя 5 млн 310,2 тыс. машин.
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