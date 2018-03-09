Освеженный Volkswagen Jetta стал меньше брать топливо

Немецкий автобренд Volkswagen представил новый седан Jetta. Автоновинка получила ряд новых функций и стала экономнее расходовать топливо.

По информации от создателей обсуждаемой автоновинки, Jetta в городе будет потреблять 7,84 литра на «сотню», а на трассе — 5,88 литра. Таким образом смешанный режим вождения потребит 6,92 литра горючего.

Безусловно, представленный автомобиль достаточно экономный. Однако эти показатели не предел совершенству и у данной автомодели хотя бы по показателям экономичности достаточно много конкурентов.

Взять хотя бы японскую автомодель Honda Civic . По данной машине показатели расхода горючего ниже, чем заявленные у немецкой автомодели и лежит в пределах: 5,6-7,35 литров на сто километров.