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Chevrolet презентовал новые Silverado HD
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Бренд Chevrolet презентовал новые Silverado HD 

Daily-Motor 9 марта 2018
Фото: Chevrolet
В рамках оного из статусных автошоу были показаны новые модели популярных грузовиков Chevrolet Silverado HD, которые были собраны на базе абсолютно новой платформы. Её название производитель держит в тайне.
У новых грузовиков полностью изменился дизайн передней части кузова. Таким образом, удалось увеличить площадь водительского обзора, соответственно, автомобиль стал более манёвренным. Была проработана конструкция капота, из-за чего порог простоты обслуживания значительно повысился. Теперь механики получили полноценный доступ ко всем основным силовым узлам и компонентам системы.
Предназначены новые Chevrolet Silverado HD для использования в коммерческой сфере деятельности. Под капотом у грузовика будет стоять мотор объёмом в 6.6 литра, который работает на дизеле и имеет отдачу в триста пятьдесят лошадиных сил. Работать он будет в паре с коробкой автомат на шесть ступеней. Доступны грузовики в заднеприводной или полноприводной модификации.
Ценники на автомобили модельного ряда 2019 года будут оглашены только летом. А продажи будут открыты в начале следующего года.
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