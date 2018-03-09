Кроссовер «Рэндж Ровер» в кузове купе доказывает — даже небольшие ниши имеют значение

Спросите у оракулов о перспективах автомобильной индустрии, и вы услышите продолжительное бормотание о полностью электрическом будущем, в котором используемые на основе каршеринга автономные челноки будут курсировать по центру городов. Возможно, они правы, но что касается сегодняшней автомобильной индустрии, то показатели продаж зависят от размера. Пикапы продолжают оставаться для американских и японских производителей передвижными банкоматами для приема денежных средств.

Что касается европейцев, то поступление хрустящих банкнот в карманы производителей обеспечивают гигантские автомобили с кузовом купе — берем кроссовер, лишаем его определенной доли практичности и добавляем немного стиля с использованием кожи, на изготовление которой потребуется немалое количество коров. Полученный результат — « Мерседес Джи-Эл-Си купе» (Mercedes GLC coupe) и БМВ 6-ой серии — пользуется спросом, так как покупателем нравится спортивный вид, и также высокая, внушительная позиция водителя. Но за это просят и внушительную сумму.

На проходившем на прошлой неделе Женевском автосалоне компания « Ягуар Лэнд Ровер » (Jaguar Land Rover ) представила свои последние разработки в растущем сегменте рынка — речь идет о модели «Рэндж Ровер Эс-Ви купе» (Range Rover SV Coupe). Люксовая машина, цена на которую начинается с 295 тысяч долларов, а выглядит она как двухдверная, сдавленная версия модели «Рэндж Ровер Спорт» или «Рэндж Ровер Велар» (Range Rover Velar) с еще более скошенной задней частью. Другими словами, она попадает в самую точку.

Прежде чем продолжить, несколько слов об автомобильном жаргоне. Поскольку продавцы используют самые вычурные названия для самых несуразных машин, определение типа кузова становятся все более расплывчатым. Использование в названии автомобиля «Рэндж Ровер» слова «купе» является необычным — в конечном счете, речь идет о кроссовере, — однако эта модель, по крайней мере, соответствует техническому описанию — две двери и закрепленная крыша. А то, что большинство людей называют седанами (или в Британии «салонами»), компании БМВ и Мерседес теперь называют четырехдверными купе, кроссоверами (sport activity vehicles) или вариантами модели гран туризмо. Но суть в том, что эти слова больше уже ничего не определяют, и поэтому не обращайте на них слишком большого внимания.

Так давайте теперь реально посмотрим на этот кроссовер SV Coupe. Сама мысль сделать более сложной посадку в «Рэндж Ровер» кажется смехотворной — как туда сядет королева?— однако новые пропорции делают внешний вид этого автомобиля более привлекательным и мощным, даже если он и может показаться менее практичным. Если вы уже забрались на второй ряд, то вы обнаружите два роскошные сиденья из стеганой кожи. Если вы пожелаете, они могут быть другого цвета, чем передние. А забравшись в машину, вы можете закрыть обе двери нажатием одной кнопки.

Компания «Ягуар Лэнд Ровер» готовится к электрическому будущему, однако именно данная модель не является частью перспективного плана. Этот автомобиль, оснащенный 5-литровым турбированным v-образным восьмицилиндровым двигателем, вполне может разогнаться от 0 до 100 километров в час за 5 секунд. Разумеется, никто не будет ездить на нем по пересеченной местности, но, тем не менее, эта модель оснащается селектором режимов Terrain Response 2, которая поможет справиться с самыми серьезными препятствиями в том случае, если водитель решит испытать возможности автомобиля.

Обозначение SV (Special Vehicle) Coupe не является исторической аберрацией.

Это уже не первый двухдверный «Рэндж Ровер». Эта компания предлагала двухдверную версию модели «Эвок» (Evoque), когда этот новорожденный кроссовер стал производиться, однако данная версия больше не предлагается на американском рынке. А классические «Рэндж Роверы» 1970-х годов использовали двухдверные варианты для того, чтобы подчеркнуть практичность, а не шикарность, особенно в горчично-желтом окрасе.

Если вам нравится модификация старого дизайна, и вы способны потратить на кроссовер сумму, за которую вы можно приобрести автомобиль фирмы « Макларен » (McLaren), то поторопитесь. Специальный операционный технический центр компании «Ягуар Лэнд Ровер» произведет всего 999 этих автомобилей, а продажи начнутся в конце нынешнего года.

Но если вы пропустите эту возможность, то не огорчайтесь. Судя по всему, автомобили марки «Рэндж Ровер» намерены заполнить любую нишу, и, судя по всему, они найдут покупателей в любом сегменте рынка. Однако они столкнутся с конкуренцией со стороны других люксовых брендов, спешащих воспользоваться растущим спросом на люксовые кроссоверы — от модели «Урус» (Urus) компании « Ламборгини » до «Бентайга» (Bentayga) компании « Бентли ». Не говоря уже об электрических кроссоверах — таких как «Ягуар Ай-Пейс» (I-Pace), а также о неожиданном концепткаре Mission E Cross Turismo компании « Порше », который выглядит как приподнятая версия симпатичного седана Mission E. Или это четырехдверный автомобиль гранд туризмо в кузове купе?