Объявлены цены на флагманский кроссовер Datsun Cross

Японская автомобильная марка Datsun объявила цены на свой флагманский кроссовер под названием Cross. Первым рынком для этой новинки станет Индонезия. Стоимость базовой комплектации нового «Датсун Кросс» для этого рынка стартует от 161 миллиона 490 тысяч индонезийских рупий, что эквивалентно сумме в 662 тысячи рублей по текущему валютному курсу.

В стартовой версии новый Datsun Cross оснащен 1,2-литровым бензиновым атмосферным мотором с отдачей в 68 лошадиных сил, связку которому составляет 5-скоростная МКПП. Привод — исключительно передний. Цена модификации «Датсун Кросс» с бесступенчатым вариатором начинается от 173 миллионов 990 тысяч рупий или 713 тысяч рублей.

Габаритные размеры нового 7-местного «паркетника» от «Датсун»: длина составляет 3995 мм, ширина равна 1670 мм, а высота и колесная база: 1560 мм и 2450 мм соответственно. Клиренс новинки — 200 мм. Автомобиль оснащен пластиковым обвесом вдоль кузова, а также расширителями колесных арок.

Кроссовер оборудуется системами ABS + EBD, системой курсовой устойчивости, двумя подушками безопасности, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и 15-дюймовыми колесными дисками.