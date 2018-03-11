Ещё
Объявлены цены на флагманский кроссовер Datsun Cross
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены цены на флагманский кроссовер Datsun Cross 

Daily-Motor 11 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Японская автомобильная марка Datsun объявила цены на свой флагманский кроссовер под названием Cross. Первым рынком для этой новинки станет Индонезия. Стоимость базовой комплектации нового «Датсун Кросс» для этого рынка стартует от 161 миллиона 490 тысяч индонезийских рупий, что эквивалентно сумме в 662 тысячи рублей по текущему валютному курсу.
В стартовой версии новый Datsun Cross оснащен 1,2-литровым бензиновым атмосферным мотором с отдачей в 68 лошадиных сил, связку которому составляет 5-скоростная МКПП. Привод — исключительно передний. Цена модификации «Датсун Кросс» с бесступенчатым вариатором начинается от 173 миллионов 990 тысяч рупий или 713 тысяч рублей.
Габаритные размеры нового 7-местного «паркетника» от «Датсун»: длина составляет 3995 мм, ширина равна 1670 мм, а высота и колесная база: 1560 мм и 2450 мм соответственно. Клиренс новинки — 200 мм. Автомобиль оснащен пластиковым обвесом вдоль кузова, а также расширителями колесных арок.
Кроссовер оборудуется системами ABS + EBD, системой курсовой устойчивости, двумя подушками безопасности, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и 15-дюймовыми колесными дисками.
Daily-Motor: последние новости
Nissan рассказал о своем новом кроссовере Россияне готовы отказаться от личных автомобилей С 18 марта водителей обяжут носить светоотражающий жилет
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение