Toyota разработала роскошную версию внедорожника Fortuner

Японская автомобильная компания Toyota подготовила новую роскошную версию своего внедорожника Fortuner. Продавать ее концерн пока будет исключительно на рынке Аргентины.

В этой стране новинка получит название SW4 Diamond. Отличаться от обычного Fortuner автомобиль будет за счет наличия говорящего шильдика SW4 на решетке радиатора, эксклюзивных колес на 18-дюймов, а также вставками «под медь» в салоне и кожаной отделки сидений.

Дополнят оснащение этого вседорожника премиальная аудиосистема JBL с десятью динамиками и мощным сабвуфером.

Под капот роскошной версии Fortuner установят 2,8-литровый турбированный дизель с отдачей в 177 лошадиных сил, связку которому составит 6-диапазонный «автомат». Привод — только передний.

Стоимость Toyota SW4 Diamond в Аргентине стартует с отметки в 1 миллион 300 тысяч песо, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 468 тысяч рублей по текущему валютному курсу.