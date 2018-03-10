Ещё
Toyota разработала роскошную версию внедорожника Fortuner
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota разработала роскошную версию внедорожника Fortuner 

Daily-Motor 10 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Японская автомобильная компания Toyota подготовила новую роскошную версию своего внедорожника Fortuner. Продавать ее концерн пока будет исключительно на рынке Аргентины.
В этой стране новинка получит название SW4 Diamond. Отличаться от обычного Fortuner автомобиль будет за счет наличия говорящего шильдика SW4 на решетке радиатора, эксклюзивных колес на 18-дюймов, а также вставками «под медь» в салоне и кожаной отделки сидений.
Дополнят оснащение этого вседорожника премиальная аудиосистема JBL с десятью динамиками и мощным сабвуфером.
Под капот роскошной версии Fortuner установят 2,8-литровый турбированный дизель с отдачей в 177 лошадиных сил, связку которому составит 6-диапазонный «автомат». Привод — только передний.
Стоимость Toyota SW4 Diamond в Аргентине стартует с отметки в 1 миллион 300 тысяч песо, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 468 тысяч рублей по текущему валютному курсу.
Daily-Motor: последние новости
Nissan рассказал о своем новом кроссовере Россияне готовы отказаться от личных автомобилей Volkswagen представит новый Touareg в Пекине 23 марта
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение