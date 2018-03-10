Экстремальный пикап Nissan получит название Navara Off-Roader

Японская компания Nissan подала заявку в офис интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) на регистрацию нового торгового знака Navara Off-Roader. Предполагается, что такое название получит экстремальный грузовик, способный навязать конкуренцию модели Ford Ranger Raptor.

Об этом накануне сообщило авторитетное издание Autoguide. Таким образом, подтверждаются ранние слухи о том, что марка Nissan планирует выпустить «заряженную» версию пикапа Navara.

Как отмечает ресурс, новое название Nissan Navara Off-Roader было зарезервировано компанией в группе Nice Classification 12, к которой относятся «наземные, водные и воздушные транспортные средства и компоненты для автомобилей».

Никакой официальной информации о будущей экстремальной новинке Nissan Navara Off-Roader сейчас нет. Как предполагают наши иностранные коллеги, конкурент Ford Ranger Raptor от японской марки может получить модернизированный 3,0-литровый дизельный мотор V6 от пикапа Mercedes-Benz X-Class, отдача которого составляет 258 сил (550 Нм).

Если эта информация окажется верной, то новый экстремальный пикап Nissan Navara Off-Roader окажется значительно мощнее «американца», у которого под капотом расположен 213-сильный (500 Нм) дизельный двигатель.

Представители альянса Renault-Nissan-Mitsubishi никак не комментируют эту информацию, но заявляют, то у компании есть потенциал и все технологии для создания достойного соперника Ford Ranger Raptor. Мало того, производитель готов выпустит такую машину, но для этого нужен потребительский спрос.