Три лучших кроссовера, которые можно купить на «вторичке» за 1 млн рублей

Их продавали и продают в огромном количестве, поэтому встретить их на дороге или на парковке очень просто. Все они являются самыми интересными предложениями в сегменте среднеразмерных кроссоверов на российском вторичном авторынке.

Третье место — Kia Sportage Hyundai ix35. Автомобили являются с технической точки зрения клонами, поэтому рассматривать их мы будем совместно. За 1 миллион рублей получится купить неплохой вариант «Спортейдж/АйИкс35» примерно 2011-2014 годов выпуска. Причина, по которой корейцы не смогли прорваться выше в нашем ТОП-е, кроется в его проблемном моторе с индексом G4KD или 4B11 от Mitsubishi . Этот движок имеет склонность к появлению «задиров» в цилиндрах, которые могут проявиться ближе к 150 тысячам километров пробега. Данный недостаток лечится «гильзованием», но чаще всего после прохождения этой процедуры владельцы этих машин стараются избавиться от них, как говорится, «от греха подальше». Еще один минус — слабое качество отделки. Из плюсов можно отметить: невысокую стоимость обслуживания, ликвидность и в целом неплохую надежность (за исключением моторов на определенном пробеге).

Вторая позиция — Honda CR-V. Этот японский кроссовер, который славится своей надежностью, за 1 миллион получится купить не позже 2011 года выпуска при условии хорошего технического состояния. СР-В комплектуется отличными моторами на 2 и 2,4-литра, которые не вызывают особых проблем для владельцев. Правда часто они жалуются на вялую динамику, которая у 2-литрового движка проявляется в большей мере, чем у 2,4-литрового. Как и практически все японцы, CR-V имеет слабое лакокрасочное покрытие, и с точки зрения дизайна несколько устарел в сравнении со своими более молодыми оппонентами, но обладает неплохой управляемостью, характерную для автомобилей «Хонда».