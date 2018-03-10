Заезд в завтра: в Сингапуре прошли гонки на машинах будущего

В Сингапуре прошли гонки на автомобилях будущего, передает корреспондент телеканала «Мир 24» Артем Бартков.

Поговорка «тише едешь — дальше будешь» как раз про эти автомобили. В скорости разгона не то что до 100, а даже до 20 километров в час они уступят даже самым медленным серийным машинам. Но здесь это не главное — куда важнее расстояние, которое способно преодолеть такое авто.

Изобретатели из лучших технических университетов мира привезли в Сингапур 160 автомобилей. Каждая совершенно уникальна. Над их созданием команды трудились около года, и относятся к медлительным машинкам как к собственному ребенку, даже дают им имена.

«Мы назвали ее «Бинтуку» — в честь богатой культуры моего народа. Я ачехец, и хочу доказать, что мы можем абсолютно все. Надеюсь, моя машина сегодня покажет себя с лучшей стороны», — говорит инженер Агунг Сапутра.

За приз в три тысячи долларов борются в двух классах — городские автомобили и прототипы. Использовать можно как бензиновый, так и электрический двигатель. Главное, чтобы машина проехала как можно большее расстояние на одном литре топлива или одном киловатте энергии. Правила суровые, а потому даже малейшее нарушение приводит к дисквалификации.

«Гонка была хорошей, но подвела закрывающаяся крыша. Она отлетела, и нас сняли с соревнований. Жаль, конечно, но в следующем году попробуем еще раз», — делится инженер Ким Вон Чан.

Конечно, такие автомобили на дорогах в обычной жизни не встретишь. Но организаторы стремятся к этому. По их мнению, именно за уникальными прототипами вскоре будут выстраиваться очереди. Ведь у них есть два неоспоримых преимущества — экономичность и дешевизна.

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