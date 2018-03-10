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BAIC рассекретил обновлённый внедорожник BJ40L
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BAIC рассекретил обновлённый внедорожник BJ40L 

Car.ru 10 марта 2018
Фото: car.ru
Автохолдинг BAIC готовит к дебюту обновлённый вариант внедорожников BJ40 и BJ40L.
Дизайн внешнего вида новинок был рассекречен ещё в начале этого месяца, а сейчас в интернете опубликовали фотографии интерьера машин.
Рассматривая представленные фотоснимки можно увидеть, что салон «посвежевшего» BAIC BJ40 существенно модернизировали. В частности, появилась новая передняя панель с «парящим» сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса, модернизированный блок управления климатической системой, современная центральная консоль, иные дефлекторы вентиляции и усовершенствованная доска приборов.
Кроме того, новинку наградили изменёнными бамперами, другими «противотуманками» и уникальными «катками» на 17 дюймов.
Подкапотное пространство BJ40 и удлиненного BJ40L теперь будет занимать экономичная турбодизельная установка с отдачей 150 сил. Сочетаться с ней будет 6-ступенчатый автомат или 5-скоростная механика. Привод может быть и полным, и задним.
Плюс к этому, обновлённая модель будет предлагаться и с прежними бензиновыми турбодвижками рабочим объемом 2,0 и 2,3 литра, которые вырабатывают 204 л.с. и 250 л.с. соответственно.
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