Компании «Поулстар» из группы «Вольво» и «Фольксваген» представили конкурентов автомобилям «Тесла»

Если вы важная персона в автомобильной промышленности, то вы ежегодно проводите одну неделю в спокойной, потребляющей в больших количествах шоколад и поющей в стиле «йодль» Швейцарии. Однако, несмотря на подобное окружение, не существует никаких ограничений относительно проходящего в Женеве автомобильного шоу. Ежегодный Женевский автосалон — это излюбленное место для производителей суперкаров, и поэтому европейский бастион нейтральности становится на это время полем битвы, где победу одерживают лошадиные силы, люксовые характеристики и смелый дизайн.

Особое внимание в нынешнем году привлекает к себе фирма «Поулстар» (Polestar), созданная компанией « Вольво » в прошлом году для разработки и производства электромобилей. Для того чтобы заявить о себе достойным образом, эта фирма — раньше она занималась производством гоночных автомобилей с бензиновыми двигателями — вступила в борьбу со своей моделью Polestar 1 GT, объявив о том, что она на следующей неделе начинает принимать депозит в размере 3 тысяч долларов для приобретения этого модели купе. Но есть одна забавная вещь по поводу этого автомобиля — у него гибридный двигатель.

Однако термин «гибридный» требует уточнения сегодня, когда электромобили устанавливают рекорды по разгону. Возможно, слово «гибрид» ассоциируется у вас с выпускаемой компанией « Тойота » моделью «Приус» (Prius), с машиной очень экономичной, но обладающей скромной динамикой. Однако следует помнить, что слово «гибридный» просто означает смесь технологий привода, а, как известно, некоторые смешанные напитки крепче других. В зале, заполненном изящными « Феррари » и впечатляющими « Порше », автомобиль «Поулстар» не выглядит слабаком, имея под капотом 600 лошадиных сил и момент силы 999,24 ньютон-метров (737 фунт-сила-футов).

«Поулстар» использует обычный двигатель внутреннего сгорания для вращения передних колес, а также электрические моторы для вращения задних. Как и в модели « Шевроле Вольт» ( Chevrolet Volt ), водитель может использовать только электрическую тягу (в данном случае запас хода составляет примерно 140 километров, а обеспечивает его аккумуляторная батарея емкостью в 34 киловатт), а затем переходит на бензиновый двигатель. Но в отличие от «Вольт», водитель имеет возможность надавить на педаль акселератора и использовать обе тяги — 325 лошадиных сил бензинового двигателя и полную обещанную мощность.

«Мы занимаемся созданием не какого-то небольшого и приятного гибрида, а такого гибрида, от вождения которого можно получить огромное удовольствие, и его вполне можно причислить к разряду суперкаров», — сказал главный исполнительный директор фирмы «Поулстар» Джонатан Гудмэн (Jonathan Goodman).

Дизайн этого автомобиля во многом напоминает «мускулистые формы» последних моделей «Вольво» — впечатляющие светодиодные передние фары и большая решетка. Легкие композитные панели кузова и тяжелые батареи смещают вниз центр тяжести этого автомобиля, что обещает повышенную управляемость на крутых поворотах. По мнению Гудмэна, эта машина понравится тем людям, которые сегодня сидят за рулем модели «Панамера» (Порше) и Ауди А7, то есть поклонникам автомобилей класса «гран туризмо», которые любят продолжительные и приятные поездки и не хотят оказаться где-нибудь в незнакомой местности с разряженной батареей. Однако компания «Поулстар», начиная с этой модели, планирует заниматься производством собственно электромобилей — как только будет создана соответствующая инфраструктура заправок.

Таким образом «Поулстар» будет конкурировать не только с « Теслой » Илона Маска, далеко не новичком в этом деле, но и бороться с новыми игроками на рынке электромобилей. Компания «Порше» только что объявила о создании сети быстрых электрических заправок на всей территории Соединенных Штатов для поддержки своей модели «Миссия E» (Mission E). Компания « Фольксваген » использовала Женевский автосалон для демонстрации своего концептуального люксового седана ID Vizzion, который будет дополнять линейку, состоящую из внедорожника ID Crozz и автобуса ID Buzz. Компания « Ягуар » (Jaguar) также заявила о своем участии в этой гонке, разместив видео о своем новом внедорожнике на электротяге I-Pace, перекрытвшем по скорости разгона до 100 километров «Модель Икс» (Model X) компании «Тесла».

Тем временем компания «Тесла» продолжает испытывать проблемы с производством в большом количестве доступной «Модели 3» (Model 3) для удовлетворения нового, но уже накопившегося спроса на электромобили, и она, в определенной мере, может поставить это себе в заслугу. Как и «Тесла», продающая свои автомобили напрямую через интернет, компания «Поулстар» попытается обновить и упростить опыт владения своими автомобилями. По словам ее представителей, автомобили предлагаются по подписке — это нечто вроде лизинга на стероидах с включением страховки и обслуживания, а также службы транспортировки для того, чтобы не было вообще никакой необходимости посещать дилера. Но пока еще ничего не было сказано по поводу цены — ни за подписку, ни за собственно покупку, однако ожидать следует шестизначных чисел. «Поулстар» строит новый завод в китайском городе Чэнду, однако она рассчитывает избежать того уровня болезни роста, с которым сталкивается «Тесла». «Это третья новая модель „Вольво“ за последние три года, которая будет продаваться через интернет», — говорит Гудмэн. Вот что это значит в переводе: Все уроки усвоены. «Поулстар» начинает скромно — всего 500 автомобилей в год в 2019 году, тогда как «Тесла» рассчитывает сделать 500 тысяч машин. Однако Гудмэн оставляет для себя пространство для маневра и говорит о том, что показатели могут быть увеличены при наличии соответствующего спроса. Скоро он это узнает, а произойдет это после того, что люди, увидевшие этот электрокар в Женеве, пойдут голосовать за него своими собственными деньгами.