Toyota SW4 Diamond: роскошная версия «нашего» Fortuner для Аргентины

Toyota Argentina запускает новую топ-версию SW4.

Автомобиль будет называться SW4 Diamond и станет самым дорогим, самым роскошным вариантом этой модели, базирующейся на основе пикапа Hilux. Отмечаем, что в России данный внедорожник именуется иначе — Fortuner.

Специальное люкс-исполнение Diamond ориентировано на публику, которая ищет автомобиль для городского использования и с элементами комфорта премиальных машин, хотя и не хочет никуда отступать от традиционных качеств внедорожника SW4. Скажем ещё о том, что брошюра, посвящённая новинке, оказалась в руках журналистов издания Autoblog.

Есть подробности относительно варианта Diamond. Уже стандартно он станет предлагаться с семью сиденьями. Двигатель — 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с. Крутящий момент равен 420 Нм. Мотор работает с шестиступенчатой автоматической коробкой передач исключительно, а привод идёт безальтернативно полный.

Особый тон внешнему виду задают 18-дюймовые колёса с эксклюзивным дизайном, выгравированное название модели на радиаторной решётке. Интерьер выделяется благодаря кремовой коже, медным по цвету вставкам. Пара передних кресел вентилируется. Высший класс — это звуковая система JBL с десятью динамиками, сабвуфером и усилителем.

Официальная цена будет названа в момент старта продаж.