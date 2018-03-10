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Toyota SW4 Diamond: роскошная версия «нашего» Fortuner для Аргентины
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Toyota SW4 Diamond: роскошная версия «нашего» Fortuner для Аргентины 

Car.ru 10 марта 2018
Фото: Car.ru
Toyota Argentina запускает новую топ-версию SW4.
Автомобиль будет называться SW4 Diamond и станет самым дорогим, самым роскошным вариантом этой модели, базирующейся на основе пикапа Hilux. Отмечаем, что в России данный внедорожник именуется иначе — Fortuner.
Специальное люкс-исполнение Diamond ориентировано на публику, которая ищет автомобиль для городского использования и с элементами комфорта премиальных машин, хотя и не хочет никуда отступать от традиционных качеств внедорожника SW4. Скажем ещё о том, что брошюра, посвящённая новинке, оказалась в руках журналистов издания Autoblog.
Есть подробности относительно варианта Diamond. Уже стандартно он станет предлагаться с семью сиденьями. Двигатель — 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с. Крутящий момент равен 420 Нм. Мотор работает с шестиступенчатой автоматической коробкой передач исключительно, а привод идёт безальтернативно полный.
Особый тон внешнему виду задают 18-дюймовые колёса с эксклюзивным дизайном, выгравированное название модели на радиаторной решётке. Интерьер выделяется благодаря кремовой коже, медным по цвету вставкам. Пара передних кресел вентилируется. Высший класс — это звуковая система JBL с десятью динамиками, сабвуфером и усилителем.
Официальная цена будет названа в момент старта продаж.
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