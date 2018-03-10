Пятерка самых уродливых тюнингованых машин

Как известно, автотюнинг — это улучшение качеств машины. Но бывает, что тюнеры слишком увлекаются техническими доработками и не остается возможности сделать внешний вид автомобиля привлекательным. Либо основной целью мастеров являются не дизайнерские изыски, а мощь и скорость машины. Ниже приводим несколько таких вот мало симпатичных тюнерских решений.

Первым в списке расположился выпущенный в 1968 году спортивный автомобиль Jaguar E-Type. Владелец усугубил ситуацию, заменив оптику на Ford Taurus . Тем не менее, за машину готовы заплатить хорошие деньги.

Следующий в списке — Ford Mustang . Тут тюнеры перемудрили с оптикой. А огромная радиаторная решетка дополнила общую картину несуразицы. Владелец намеревался после преображения продать машину за 30000$, но клиентов не нашлось по сей день.

Чего хотел добиться тот, кто "поработал" над Audi A6, неизвестно. Автомобиль буквально изуродовали слишком массивным бампером и громоздким воздухозаборником.

Автомодель Chevrolet Camaro своим несуразным обвесом и непропорциональными деталями напоминает корабль пришельцев. Тем не менее машинка стоит 750000 долларов США (в рублях — около 41750000).