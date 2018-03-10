Chevrolet представил обновленный Silverado HD

Автобренд Chevrolet представил линейку обновленных Silverado HD

На одном из профильных шоу-показах автопроизводитель Chevrolet показал малые грузовики Silverado HD.

Представленные автомодели собраны на новейшей платформе, о которой представители автобренда пока что скромно умалчивают.

Кабина автоновинки и его передняя часть в целом претерпела глобальные изменения. Теперь у водителя появился более качественный обзор, а сама машина стала более маневренной.

По некоторым данным малый коммерческий грузовик будет иметь дизельный силовой агрегат на 6,6 литра мощностью 350 л.с.

Трансмиссия представлена шестиступенчатым "автоматом". Клиентам предложат заднеприводную и полноприводную модификации.

Более подробных технических данных, а также информации про ориентировочную стоимость автоновинки пока что нет. Вероятнее всего такая информация появится только летом. На рынок автоновинка попадет не ранее следующего года.