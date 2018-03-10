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Chevrolet представил обновленный Silverado HD
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Автобренд Chevrolet представил линейку обновленных Silverado HD 

Car.ru 10 марта 2018
Фото: car.ru
На одном из профильных шоу-показах автопроизводитель Chevrolet показал малые грузовики Silverado HD.
Представленные автомодели собраны на новейшей платформе, о которой представители автобренда пока что скромно умалчивают.
Кабина автоновинки и его передняя часть в целом претерпела глобальные изменения. Теперь у водителя появился более качественный обзор, а сама машина стала более маневренной.
По некоторым данным малый коммерческий грузовик будет иметь дизельный силовой агрегат на 6,6 литра мощностью 350 л.с.
Трансмиссия представлена шестиступенчатым "автоматом". Клиентам предложат заднеприводную и полноприводную модификации.
Более подробных технических данных, а также информации про ориентировочную стоимость автоновинки пока что нет. Вероятнее всего такая информация появится только летом. На рынок автоновинка попадет не ранее следующего года.
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