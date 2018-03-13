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SsangYong работает над удлинённым пикапом Musso
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SsangYong работает над удлинённым пикапом Musso 

Car.ru 13 марта 2018
Фото: Car.ru
Фотошпионы смогли запечатлеть «растянутый» вариант пикапа SsangYong Musso (Rexton Sports).
Концерн пока не сообщил никаких данных о пикапе с удлиненной грузовой площадкой.
Ожидается, что длина новой версии будет достигать 5 400 мм, тогда как у обычной модели этот показатель — 5 095 мм. Колесная база составит 3 100 мм.
Оснащаться новый автомобиль будет камерой кругового обзора, мультимедийной системой с увеличенным сенсорным дисплеем, электроприводом и вентиляции кресел переднего ряда и обогревом сидений и руля.
Хочется напомнить, что в моторном отсеке стандартного Rexton Sports стоит 2,2-литровый турбированный дизель с отдачей 181 л.с. В тандеме с ним трудиться 6-скоростная механика или автомат Aisin на 6 ступеней. Система привода может быть и задней, и передней.
Добавим, что на домашнем авторынке модель начали реализовывать с начала этого года и стоит она от 23 200 000 вон (1,2 млн рублей). В Европу новинка приедет под названием — Musso. К сожалению, неизвестно приедет ли стандартный грузовик в нашу страну.
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