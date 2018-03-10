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Toyota Fortuner вышла в топовой «бриллиантовой» комплектации
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Toyota Fortuner вышла в топовой «бриллиантовой» комплектации 

Allroader.ru 10 марта 2018
Фото: Allroader.ru
Компания Toyota разработала новую комплектацию Diamond для рамного внедорожника Toyota Fortuner, являющуюся топовой для модели. Пока она доступна только для автомобилей, выпускаемых на заводе компании в Аргентине и предназначенных для реализации на латиноамериканском рынке, где Fortuner известен под именем SW4.
Внешне отличить новинку можно за счет увеличенных до 18 дюймов дисков и серебристой накладки на переднем бампере. Изменения в салоне свелись к появлению кожаной отделки кремового цвета, дополнительного декора в цвете «медь» на передней панели, вентилируемых передних сидений и премиальной акустической системы.
На местном рынке внедорожник предлагается с единственным 2.8-литровым дизелем мощностью 177 «лошадей», работающим в паре с системой полного привода. Трансмиссия только автоматическая. На рынке Аргентины цена Toyota Fortuner Diamond составляет 1.3 миллиона песо или около 3.65 миллиона рублей по текущему курсу. На фоне менее продвинутой комплектации SRX разница в цене составляет больше 150 тысяч песо (почти 450 тысяч рублей).
Будет ли предложена данная комплектация для внедорожников, собираемых в Таиланде и поставляемых в Россию — не известно.
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