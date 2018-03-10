Porsche 911 GT3 RS 991.2 — изюминка Женевского автосалона 2018

Самый мощный Porsche 911 с атмосферным двигателем мощностью 520 л.с. и крутящим моментом в 470 Н/метров смотрелся очень достойно, и оставил в тени много номинально более сильных автомобилей.

Шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами развивает максимальную скорость при 9 000 об/минуту и легко несет по дороге спортивный 911 весом 1430 килограммов. Если требуется перейти в высокоскоростной режим, то высокооборотный двигатель позволяет выйти новому Porsche 911 GT3 RS за 3,2 секунды от 0 до 100 км/час и достичь максимальной скорости 312 км / ч. Двигатель, трансмиссия и шасси Porsche 911 GT3 RS 991.2, как и все другие компоненты, в конечном итоге привержены одной цели: максимальной производительности на гоночной трассе. Этому способствует отличная аэродинамика обвеса кузова 911, которая включает в себя передний бампер, большие насадки сплиттера, вентиляционные отверстия Radhaus, рассеиватель и, конечно, огромное заднее крыло от Elfern. Подвеска 911 изготовлена по технологии Finest motorsport, которая обеспечивает ее устойчивость и маневренность во всех координатах движения автомобиля благодаря шарнирным узлам.

Porsche 911 получил пакет Clubsport, оборудование для автоматического выключения аккумуляторной батареи и шеститочечные ремни безопасности, все это соответствует характеру автомобиля. Пакет Weissach, который включает в себя дополнительные легкие компоненты и даже магниевые колеса можно получить за дополнительную оплату.

В Женеве новый Porsche 911 GT3 RS представили в лакокрасочном покрытии Lizard Green, которое идеально подходит для экстравагантного внешнего вида, со множеством элементов черного и видимого углеродных оттенков. Предварительная цена для продажи в Германии названа в пределах 200 000 евро.