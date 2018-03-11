Топ-10 самых мощных седанов до 40 000 долларов

Вопреки распространенному мнению, далеко не всегда и не все высокопроизводительные автомобили должны иметь две двери, задний привод и механическую коробку передач. На самом деле в настоящее время на рынке есть много спортивных седанов, которые доставят не меньше удовольствия от вождения.

Преимущество таких машин заключается в том, что они способны «взять на борт» двух дополнительных пассажиров и достаточное количество багажа. Повторимся, сейчас на рынке присутствует достаточно большое количество спортивных 4-дверных автомобилей, который вы сможете купить за сумму менее 40 000 долларов.

Вы спросите, почему мы указывает стоимость в иностранной валюте? Просто основой нашего хит-парада стали данные наших коллег из издания Motor1. Итак, начнём знакомиться с относительно доступными спортивными седанами (и не только), которые в настоящее время доступны на рынке США. Некоторые из них можно купить в России.

Японский премиальный седан в указанной версии располагается в линейке модели между мощной модификацией Red Sport и более скромной версией 2.0T. Указанная вариация 4-дверного авто Infiniti Q50 3.0T Luxe (со стандартным задним приводом) оснащается 300-сильным мотором. Разве этого мало?!

Круто изменённый седан Toyota Camry не остался незамеченным. Автомобиль нового поколения (23018 модельного года) имеет значительно более агрессивный внешний вид, а также высокопроизводительный двигатель V6. Мощности и крутящего момента этого мотора вполне хватает для того, чтобы машина ускорялась с 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды.

Седан Chevrolet Impala, по определению, не может быть самым спортивным транспортным средством в этом списке. Однако если вы выбираете машину с мощный 3,6-литровым мотором V6, то вас ждёт приятный сюрприз. Спринт с нуля до первой сотни седан Chevrolet Impala в версии Premier делает за приличные 6,3 секунды. Кроме этого, обратите внимание на стартовую цену!

Как вы понимаете, в наш рейтинг топ-10 самых мощных седанов за 40 000 долларов попали самые новые машины 2018 модельного года. Именно такой седан Buick Regal GS «готов подарить» вам эмоции и хорошее настроение, поскольку оснащается 3,6-литровым агрегатом V6 и полным приводом. Ускорение с 0 до 100 км/ч — менее чем за 6 секунд. Максимальная скорость — 140 миль в час (225 км/ч).

Не мог обойтись и наш рейтинг без популярного японского седана Subaru WRX STI. Как отмечают наши коллеги, Subaru WRX STI — это легендарный автомобиль по относительно доступной цене. И здесь, справедливости ради, с ними тяжело не согласиться. За указанную сумму вы получаете 310 сил и ускорение с 0 до 100 км/ч за примерно 4,5 секунды.

Не менее популярный седан Ford Fusion, он же Форд Мондео в России, в версии Sport является одним из самых дешевых вариантов спортивных седанов в нашем списке. В моторном отсеке машины расположен движок 2.7 EcoBoost V6. Кроме этого седан Ford Fusion Sport оснащён полным приводом и уникальной системой смягчения выбоин.

Новая корейская модель KIA Stinger GT получает «деревянную» медаль рейтинга топ-10 самых мощных седанов до 40 000 долларов. Хотя, напомним, это вовсе не седан. Естественно, что в хит-парад попал автомобиль с 3,3-литровым мотором V6 и технологией наддува.

Седан Dodge Charger попал в наш список дважды. Для тех клиентов, которым необходимо что-то спокойное, компания предлагает автомобиль Dodge Charger R/T. Даже без опционального пакета Scat Pack машина имеет достаточную мощь, которой вполне хватит для удовлетворения потребностей энтузиастов вождения.

Возможно, что вы и не знали, что на рынке есть топовый седан Lincoln MKZ 3.0T, который оснащён 400-сильным мотором V6. Согласно данным производителя, в такой модификации роскошная 4-дверная модель способна ускоряться с места до ста километров в час всего за 5,2 секунды.

1. Dodge Charger R/T Scat Pack (485 л.с., $39 995)

«Заряженный» седан Dodge Charger R/T Scat Pack укомплектован могучим 6,4-литровым двигателем Hemi V8. Благодаря этому, уважаемые Дамы и Господа, перед нами самый мощный седан, который в настоящее время можно купить в США за $40 000. Эта машина «выстреливает» с 0 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды.