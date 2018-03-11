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Семиместный «убийца» Hyundai Creta вышел в продажу
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Семиместный «убийца» Hyundai Creta вышел в продажу 

Daily-Motor 11 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Компания SAIC и General Motors объявили о старте продаж на китайском авторынке 7-местной версии кроссовера Baojun 530. Новинка представляет собой вытянутую в длину модификацию популярного Baojun 510, который по итогам прошлого года смог в буквальном смысле уничтожить корейский бестселлер Hyundai ix25 (в России — Creta) по объемам продаж, превзойдя того по этому показателю в восемь раз.
Теперь же на рынок «Поднебесной» выходит более крупный 530-й, основной аудиторией которого, по задумке компании, станут семейные люди.
Стоимость базовой комплектации вседорожника стартует от 78 тысяч 800 юаней или 708 тысяч рублей. В «топовой» версии ценник начинается от 119 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 76 тысяч рублей.
Внешне автомобиль практически не отличается от младшего Baojun 510 за исключением габаритов. Размеры 530-го окажутся следующими: длина — 4655 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1760 мм, колесная база — 2750 мм.
Под капот вседорожника устанавливают 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель с отдачей в 150 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП и «роботом» iАМТ. Привод, как и его младшего собрата, только передний. Позже в продажу поступит версия Baojun 530 с 1,8-литровым «атмосферником» на 137 «лошадок».
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