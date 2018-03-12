Ещё
Маленький кроссовер Citroen C3 Aircross стал доступен россиянам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маленький кроссовер Citroen C3 Aircross стал доступен россиянам 

Авторамблер 12 марта 2018
Фото: Авторамблер
Как сообщает пресс-служба Citroen, новинка доступна в трех комплектациях — Live, Feel и Shine. Базовая версия стоит от 1 069 000 рублей, а топовый вариант — от 1 317 000 рублей. В России C3 Aircross предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 82 и 110 л.с., а также с 92-сильным дизелем. Моторы сочетаются с 5-ступенчатой механической коробкой либо с 6-диапазонным «автоматом».
В список стандартного оборудования входят ЭРА-ГЛОНАСС, системы ABS и ESP, кондиционер, аудиосистема и зеркала с электроприводом и подогревом. А в более дорогих версиях автомобиль укомплектован 7-дюймовым дисплеем мультимедийной системы и климат-контролем. Топовый C3 Aircross оснащается пятирежимной системой контроля движения Grip Control (Cнег, Грязь, Песок, Стандарт, ESP Off) и датчиками парковки. Характерная особенность модели — обширный набор элементов для персонализации экстерьера и интерьера, который насчитывает более 90 вариантов комбинаций.
Напомним, Citroen C3 Aircross дебютировал на автосалоне во Франкфурте осенью прошлого года. В длину он достигает 4 150 мм, в ширину — 1760 мм, в высоту — 1640 мм, а дорожный просвет составляет 175 мм. Модель пришла на смену компактвэну Citroen C3 Picasso.
Авторамблер: последние новости
Появилось фото салона флагмана Kia Toyota показала силуэт нового RAV4 Стала известна рублевая цена самого шикарного "Майбаха"
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу10
Водителям пропишут «дресс-код»89
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля3
Nissan запустит «прорывной» кроссовер
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение