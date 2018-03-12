Маленький кроссовер Citroen C3 Aircross стал доступен россиянам

Как сообщает пресс-служба Citroen , новинка доступна в трех комплектациях — Live, Feel и Shine. Базовая версия стоит от 1 069 000 рублей, а топовый вариант — от 1 317 000 рублей. В России C3 Aircross предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 82 и 110 л.с., а также с 92-сильным дизелем. Моторы сочетаются с 5-ступенчатой механической коробкой либо с 6-диапазонным «автоматом».

В список стандартного оборудования входят ЭРА-ГЛОНАСС, системы ABS и ESP, кондиционер, аудиосистема и зеркала с электроприводом и подогревом. А в более дорогих версиях автомобиль укомплектован 7-дюймовым дисплеем мультимедийной системы и климат-контролем. Топовый C3 Aircross оснащается пятирежимной системой контроля движения Grip Control (Cнег, Грязь, Песок, Стандарт, ESP Off) и датчиками парковки. Характерная особенность модели — обширный набор элементов для персонализации экстерьера и интерьера, который насчитывает более 90 вариантов комбинаций.