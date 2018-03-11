Эксперты назвали самые популярные российские марки в автопарке страны

На легковые автомобили российских марок в автопарке страны приходится 44,6%. Их численность составляет 19 259 378 ед. авто на начало 2018 года. Об этом говорится в данных исследования «Автостат Инфо».

Больше всего в парке российских легковушек представлено автомобилей марки LADA . Отечественный бренд лидирует с большим отрывом: 14 528 609 таких машин насчитывается в России по состоянию на начало текущего года. Второе место в ведущей тройке принадлежит марке «ГАЗ» — 1 182 906 ед. авто, а третье место удерживает марка «Москвич» — 1 042 530 машин.

В парке автомобилей отечественных марок в РФ насчитывается также 647 122 машин марки « УАЗ », 403 680 ед. «СЕАЗов» и 360 419 машин «ТагАЗ».

Добавим, что ТОП-5 самых распространенных в автопарке РФ моделей представлен моделями LADA:

LADA 2107 — 1 747 037 ед.,

LADA 2106 — 1 741 168 авто,

LADA 2109 — 1 556 574 авто,

LADA 2121 — 1 006 358 машин,

LADA 2101 — 836 901 ед.

Из исследования «Автостат Инфо» известно также, что всего в российском парке легковых автомобилей насчитывается 43 203 090 машин по состоянию на начало 2018 года.