Audi Vision GT Concept для Gran Turismo Sport. Какой он?

Audi выпустила тизерное изображение виртуального концепта для компьютерной игрушки Gran Turismo Sport.

Быстрый взгляд на хэштеги в сообщении на Facebook даёт нам приблизительное представление о том, чего ожидать. Во-первых, мы знаем, что автомобиль станет дополнением к серии Vision GT. Кроме того, концепт, похоже, не будет основана на какой-либо реальной Audi. Однако, если приглядеться, в силуэте можно уловить сходства с R8 Глядя на машину сбоку, видим высоченное антикрыло. Кузов низко расположено к земле, ибо купе спортивное. Авто имеет передний сплиттер, задний диффузор и большие колёса. Кроме того, логотипы quattro указывают, что это будет полноприводный аппарат.