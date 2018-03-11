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Audi Vision GT Concept для Gran Turismo Sport. Какой он?
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Audi Vision GT Concept для Gran Turismo Sport. Какой он? 

Car.ru 11 марта 2018
Фото: Car.ru
Audi выпустила тизерное изображение виртуального концепта для компьютерной игрушки Gran Turismo Sport.
Быстрый взгляд на хэштеги в сообщении на Facebook даёт нам приблизительное представление о том, чего ожидать. Во-первых, мы знаем, что автомобиль станет дополнением к серии Vision GT. Кроме того, концепт, похоже, не будет основана на какой-либо реальной Audi. Однако, если приглядеться, в силуэте можно уловить сходства с R8  Глядя на машину сбоку, видим высоченное антикрыло. Кузов низко расположено к земле, ибо купе спортивное. Авто имеет передний сплиттер, задний диффузор и большие колёса. Кроме того, логотипы quattro указывают, что это будет полноприводный аппарат.
Презентуют нам Vision Gran Turismo 9 апреля. Скажем только, что конкурирующие производители, такие как Mercedes, McLaren, Bugatti и даже Hyundai, уже имеют чрезвычайно привлекательные виртуальные суперкары для последней итерации самой знаковой игры PS4.
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