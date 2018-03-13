Ford Transit удерживает первое место среди LCV-иномарок

Исследование «Автостат Инфо» показало, что лидером продаж на рынке LCV иностранных брендов в феврале этого года стал Ford Transit . Аналитики отмечают, что российские покупатели приобрели 725 таких машин. Рост продаж модели составил, таким образом, 87,3% к результату прошлого года.

Среди LCV-иномарок на втором месте в феврале остался Mercedes-Benz Sprinter , продажи которого выросли в годовом выражении на 16,8% и составили 453 ед. авто. Замыкает тройку лидеров сегмента модель Volkswagen Caravelle — 183 авто (+83%). Ведущую «пятерку» иностранных моделей российского рынка LCV в феврале составили также Mercedes-Benz V-Класса (112 ед., +12%) и Peugeot Boxer (107 шт., +98%).

Абсолютным лидером продаж на рынке новых LCV в феврале стала модель « ГАЗ ГАЗель NEXT». Ее продажи выросли на 18% к прошлому году и составили 1782 ед.

В прошлом месяце на рынке LCV-иномарок было реализовано 2461 ед. техники, что, согласно данным «Автостат Инфо», на 32,5% превысило продажи прошлого года. Весь рынок новых LCV вырос за отчетный месяц на 3,8% и достиг отметки в 7333 проданных ед. техники.