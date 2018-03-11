Первый электромобиль Mini Cooper замечен на тестах 

Представив в прошлом году на автосалоне во Франкфурте концепт Mini Electric, британская компания не стала затягивать с подготовкой аналогичного серийного электромобиля.
Машину заметили на дорожных тестах о чем свидетельствуют опубликованные в сети фотографии. Испытания EV проходят в сложных погодных условиях — при 30-градусном морозе. То, что перед нами именно электрокар Mini, «говорит» камуфляж кузова для эко-моделей (с элементами зеленого цвета), а в передней части машины меньше воздухозаборников, чем в бензиновом собрате, установлен новый бампер и решётка радиатора. Фонари тоже должны поменяться: по идее, тут появится светящийся Юнион Джек, как на рестайлинговых хэтчах.
Но, более важным является то, что у модели отсутствует выхлопная система, имеется порт зарядки, а также можно разглядеть рекуперативную тормозную систему — как известно, это все является «атрибутами» электромобиля. На двери имеются наклейки «Electric Test Vehicle».
Новая модель, предположительно будет называться Mini Cooper E или Mini E. Мощность электромотора Mini Е будет лежать в пределах от 150 до 200 л/сил (разные источники дают различные прогнозы). Батарея ёмкостью около 35 кВт/ч позволит трёхдверному Мини на одной зарядке проехать 300–330 км в щадящем цикле NEDC, и приблизительно 160–210 км в комбинированном американском. Все технические характеристики Mini Е расчетные, заводские станут известны в 2019 году, когда автомобиль поступит на авторынок.