Mercedes-Benz готов побить рекорд Нюрбургринга

Глава подразделения Mercedes-AMG Тобиас Моэрс заявил, что гиперкар Mercedes-AMG Project One может стать самым быстрым серийным автомобилем. В первую очередь автомобиль может обновить рекорд прохождения на легендарной Северной петли трассы Нюрбургринг.

Это означает, когда первые автомобили будут запущены в серийное поизводство они смогут преодолеть кольцо Нюрбургринга менее, чем за 6 минут 11 секунд. Напомним, на сегодняшний день рекорд прохождения трассы Нюрбургринг составляет 6 минут 11,13 секунд. Он был установлен гонщиком Штефаном Беллофом в 1983 году на автомобиле Porsche 956. С тех пор ни один автомобиль не смог превзойти рекорд Беллофа, который держится уже 35 лет. Беллоф сумел показать лучший круг во время 1000-километрового марафона на трассе. Показанное им время поул-позишн (6:11.13) до сих пор остаётся неофициальным быстрым кругом для старого 20-километрового Нюрбургринга. Официальный быстрый круг во время гонки по Северной Петле (6:25.91) также принадлежит Беллофу. Однако автомобиль Porsche 956 — это специальный болид, подготовленный для участия в гонках и не является серийной моделью. В прошлом году рекорд прохождения Северной петли пытались побить на спорткаре Porsche 911 GT2 RS. Однако лучшее время заезда составило 6 минут и 47 секунд, на полминуты медленнее, чем в 1983 году. На сегодняшний день Porsche 911 GT2 RS удерживает звание быстрейшего серийного спорткара на Нюрбургринге.

Рекорд прохождения трассы Нюрбургринг и знаменитой Нордшляйфе может побить гиперкар Mercedes-AMG Project One. При весе в 1300-1400 кг, гиперкар, с помощью аэродинамического обвеса, вырабатывает 674 кг прижимной силы, что позволяет проходить многочисленные повороты трассы с максимальной скоростью. По словам Тобиаса Моэрса, конкуренцию гиперкару Mercedes-AMG Project One может составить только представленный в Женеве McLaren Senna. Что касается гиперкара Project One, то при его производстве используются технологии, которые пришли из гонок «Фурмула-1». В движение машина приводится гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора V6 рабочим объемом 1,6 литра и четырех электродвигателей.

Суммарная отдача гибрида составляет 1100 лошадиных сил. Машина способна развить скорость свыше 350 км/ч. Время разгона с места до ста — 2,5 секунды. Всего будет построено 275 экземпляров гиперкара Mercedes-AMG Project One, все они уже проданы. Первая серийная модель появится в 2019 году, стоимость гиперкара составляет 2,6 миллиона долларов, что в рублях составляет 147 миллионов рублей.