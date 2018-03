Mercedes-Benz готов побить рекорд Нюрбургринга 

Глава подразделения Mercedes-AMG Тобиас Моэрс заявил, что гиперкар Mercedes-AMG Project One может стать самым быстрым серийным автомобилем. В первую очередь автомобиль может обновить рекорд прохождения на легендарной Северной петли трассы Нюрбургринг.

Рекорд прохождения трассы Нюрбургринг и знаменитой Нордшляйфе может побить гиперкар Mercedes-AMG Project One. При весе в 1300-1400 кг, гиперкар, с помощью аэродинамического обвеса, вырабатывает 674 кг прижимной силы, что позволяет проходить многочисленные повороты трассы с максимальной скоростью. По словам Тобиаса Моэрса, конкуренцию гиперкару Mercedes-AMG Project One может составить только представленный в Женеве McLaren Senna. Что касается гиперкара Project One, то при его производстве используются технологии, которые пришли из гонок «Фурмула-1». В движение машина приводится гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора V6 рабочим объемом 1,6 литра и четырех электродвигателей.