Вот вам поворот. Genesis G70 ждёт «ручку»

Кажется, что седан Genesis G70 получит механическую коробку передач.

На веб-сайте EPA, а эта организация занимается регистрацией топливной эффективности транспорта, раскрывается информация о том, что «механика» будет доступна как опция для спортивного седана G70. Согласно сведениям EPA, механическая коробка передач станет предлагаться в качестве «напарницы» 2,0-литровой силовой установки в 254 лошадиных силы мощности.

Одновременно авто также можно будет получить с 3,3-литровым твин-турбо V6, но этот двигатель удалось «подружить» лишь с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Лично мы хотели бы увидеть механическую коробку передач и с более мощным двигателем, но на данный момент Genesis об этом, видимо, даже и не думает.

Согласно тому же источнику, 2,0-литровый вариант с 6-скоростной «ручкой» окажется заднеприводным и обретёт самоблокирующийся задний дифференциал. Ждём плюс тормоза Brembo и 19-дюймовые колёса.