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Rolls-Royce Phantom Bushukan Edition от Mansory сразил всех в Женеве
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Rolls-Royce Phantom Bushukan Edition от Mansory сразил всех в Женеве 

Car.ru 11 марта 2018
Фото: Car.ru
Mansory был уверен, что Rolls-Royce Phantom может стать лучше, потому получился Bushukan Edition.
Специальная версия Phantom, названная «Bushukan», делает флагманский лимузин Rolls-Royce ещё эпатажнее. Так, кузов получил двухцветный окрас: сочетание чёрно-серого и жёлтого. При этом жёлтый цвет совершенно уникален — ни на одном другом авто вы его не увидите. Даже не пытайтесь.
Как вы уже догадались, машина обрела новый аэро-комплект. Тут и сплиттер, и диффузор, и «юбки», и иная решётка радиатора даже. Воздухозаборники в переднем бампере куда значительнее, а сзади видим сдвоенные патрубки выхлопа в форме трапеции. 24-дюймовые колёса тоже броско выглядят.
Mansory также модернизировал могучий 6,75-литровый двухцилиндровый V12, и вместо прежних 563 л.с. мотор даёт все 610 «коней». Для этого пришлось потрудиться не очень-то и активно: всего блок управления «перепрошить», да ещё выхлопную систему поменять.
Понятно, что и с интерьером повозились. Он крайне роскошен, хотя уже и до вмешательства тюнинг-ателье был образцом для подражания.
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