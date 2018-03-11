Rolls-Royce Phantom Bushukan Edition от Mansory сразил всех в Женеве

Mansory был уверен, что Rolls-Royce Phantom может стать лучше, потому получился Bushukan Edition.

Специальная версия Phantom, названная «Bushukan», делает флагманский лимузин Rolls-Royce ещё эпатажнее. Так, кузов получил двухцветный окрас: сочетание чёрно-серого и жёлтого. При этом жёлтый цвет совершенно уникален — ни на одном другом авто вы его не увидите. Даже не пытайтесь.

Как вы уже догадались, машина обрела новый аэро-комплект. Тут и сплиттер, и диффузор, и «юбки», и иная решётка радиатора даже. Воздухозаборники в переднем бампере куда значительнее, а сзади видим сдвоенные патрубки выхлопа в форме трапеции. 24-дюймовые колёса тоже броско выглядят.

Mansory также модернизировал могучий 6,75-литровый двухцилиндровый V12, и вместо прежних 563 л.с. мотор даёт все 610 «коней». Для этого пришлось потрудиться не очень-то и активно: всего блок управления «перепрошить», да ещё выхлопную систему поменять.

Понятно, что и с интерьером повозились. Он крайне роскошен, хотя уже и до вмешательства тюнинг-ателье был образцом для подражания.