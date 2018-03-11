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FAW вывел на рынок седан на платформе Volkswagen Jetta
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FAW вывел на рынок седан на платформе Volkswagen Jetta 

Car.ru 11 марта 2018
Фото: Car.ru
Автохолдинг FAW объявил о начале продаж нового маленького седана Junpai A50.
Новая четырехдверка лежит на «тележке» Volkswagen Jetta II генерации. Дизайн интерьера нового авто сильно похож на донора. Отметим, что китайский концерн стал официальным партнером производителя Volkswagen. И использует все узлы и агрегаты немецкого производителя на совершенно легальных основаниях.
Серийный седан уже предлагается в китайских дилерских центрах в шести комплектациях. Минимальная цена автомобиля начинается от отметки в 55 900 юаней (502 тыс. рублей), а топовая версия стоит 72 900 юаней (654 тыс. рублей).
Габариты Junpai A50 следующие: 4550 х 1750 х 1496 мм, размер колесной базы составит 2600 мм.
В моторном отсеке нового седана располагается атмосферный агрегат рабочим объемом 1,5 литра, производительность которого 109 л.с. Сочетается с ним механическая трансмиссия на 5 скоростей. Система привода будет на переднюю ось.
В течение этого года на авторынок выйдет версия с 1,0-литровым турбодвижком и роботом.
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