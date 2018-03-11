Барабанщику Iron Maiden построили эксклюзивный ретро Jaguar

Легендарному британскому музыканту и бессменному барабанщику группы Iron Maiden Нико Макбрэйну построили эксклюзивную ретро-модификацию Jaguar XJ. Внешне автомобиль похож на модель 80-х годов, а внутри имеет полностью современную начинку.

Подразделение Jaguar Classic представило на автосалоне в Женеве эксклюзивный седан XJ6, который был создан специально для барабанщика группы Iron Maiden Нико Макбрэйна. Как известно, Нико Макбрэйн является давним фанатом марки Jaguar. По его спецзаказу Jaguar XJ6 1984 года выпуска модифицировали с условиям современных технических решений. На реализацию проекта у специалистов Jaguar Land Rover Classic Works из Ковентри ушло 3500 часов работы. В автомобили заменили, доработали и отреставрировали более 4000 деталей. Все работы производились под руководством директора Jaguar Design Studio Уэйна Берджеса. В результате классический Jaguar получил новый интерьер, экстерьер, подвеску и трансмиссию.

«Это один из лучших XJ и мой третий Jaguar. Я назову его Джонни третий. Сотрудничество с Jaguar Classic было потрясающим и мне очень приятно, что финал проекта был показан в Женеве. Для меня это равносильно изданию сборника лучших наших хитов, но в исполнении Jaguar. Все это заслуга команды Jaguar Classic и лучший способ отметить 50-летний юбилей серии XJ», — поделился своим восторгом Нико.

Автомобиль, представленный в Женеве, построен на базе самого первого Jaguar XJ, который Нико купил еще в 1984 году. После своего отъезда в США машина долгие годы простояла без движения в подземном гараже бас-гитариста Iron Maiden Стива Харриса . В этом году специалисты Jaguar Classic построили на его базе этот уникальный в своем роде проект, который приурочили к 50-летию появления серии XJ.

Под капотом седана XJ установлен шестицилиндровый рядный мотор рабочим объемом 4,2 литра с тремя карбюраторами от модели E-type. Стандартные колеса уступили место эксклюзивным 18-дюймовым каткам на шинах Pirelli P-Zero, была доработана выхлопная система и подвеска. Специально для автомобиля bpujnjdbkb новые бамперы, пороги и хромированные пулеобразные зеркала заднего вида. Передние фары стали светодиодными, а сам Jaguar XJ выкрасили лиловым металликом.

Салон автомобиля полностью переделали. Кресла общили вручную красной кожей с тиснением на подголовниках. На приборной панели появились вставки из древесины платана, из такой же изготовлены барабаны Нико Макбрэйна. На трехспицевом спортивном руле рычащего ягуара сменил логотип Эдди — легендарный талисман группы Iron Maiden.

Кроме того, в салоне произвели дополнительную шумоизоляцию, заменили резинки уплотнителей дверей, поставили более мощный кондиционер. По центру салона появилась мультимедиасистема с сенсорным экраном, навигацией, поддержкой беспроводной связи и камерой заднего обзора. Новой аудиосистема выдает звук мощностью в 1110 ватт.