Эпатажники: самые безумные внедорожники Женевы

Современные тренды недвусмысленно намекают, что разнообразие кроссоверов и внедорожников в будущем станет еще более впечатляющим. Однако не стоит цокать языком и закатывать глаза: некоторые новинки Женевского автосалона вселяют надежду на то, что этот жанр будет богат на ярких представителей. Мы отобрали пятерку внедорожников, которые заставляют задержать на них взгляд.

Range Rover SV Coupe

Внутренний голос подсказывает, что эту машину мы однозначно увидим в клипе какого-нибудь рэп-исполнителя. И даже не раз. Он дорогой (почти 300 тысяч долларов), редкий (построят лишь 999 экземпляров) и, по меркам Range Rover, быстрый: 585-сильный двигатель с компрессором разгоняет SV Coupe до 97 километров в час всего за пять секунд, а максимальная скорость внедорожника составляет 265 километров в час.

На выбор покупателям SV Coupe предложат четыре базовых варианта отделки салона и бесконечное число индивидуальных, несколько десятков цветов окраски кузова и даже расцветок букв, которыми написано название модели, а также несколько версий колесных дисков диаметром от 21 до 23 дюймов. Проекционный дисплей, новейшая информационно-развлекательная система InControl Touch Pro Duo, аудиосистема Meridian с 23 динамиками — все это будет включено уже в базовую комплектацию. Если этого мало, то можно потратиться на элитную отделку Nautica, совмещающую дерево грецкого ореха и платана. Ей же можно отделать багажный отсек.

Kahn Flying Huntsman 6X6 Civilian Carrier

К каждому Женевскому автосалону компания из Челси готовит новую версию нетленного Defender. Конечно, «Деф» уже достаточно давно не производится, а все возможные варианты его тюнинга, казалось бы, придуманы, но Flying Huntsman 6X6 Civilian Carrier доказывает обратное. Новый внедорожник не только получил дополнительную третью ось, но и способен вместить девять человек.

Для создания таких машин, каждая из которых обойдется клиенту минимум в 249 995 фунтов (или около 19 миллионов), будут использоваться «Дефы», построенные в 2016 году — то есть, с современными моторами и коробками передач. Как и в случае с другими проектами Kahn, интерьер Defender уже не назовешь утилитарным: все 9 сидений обтянуты комбинацией из кожи и ткани, рычаг коробки передач имеет набалдашник из алюминия. Чувство дополнительного простора для пассажиров двух задних рядов, которые будут подниматься на борт через дверцу багажника, обеспечивает двухсекционная панорамная крыша.

Слова «Mansory» и «эпатажный» уже можно записывать рядом в словари синонимов. Помимо «доработанных» Aston Martin DB11, Rolls-Royce Phantom нового поколения, Bugatti Veyron Ferrari 812 Superfast, тюнеры привезли на автосалон новый пакет для Bentley Bentayga, который получил название «Bleurion Edition». Он включает в себя не только ядовитый синий цвет кузова, но и новый карбоновый обвес, 24-дюймовые диски…

А также интерьер, похожий на хоромы царя-смурфа. Не забыли и попутно прокачать двигатель W12, доведя его мощность до 750 лошадиных сил, а крутящий момент — до 1080 Ньютон-метров. Максимальная скорость самого быстрого серийного внедорожника, естественно, тоже выросла и теперь составляет 311 километров в час (+10 километров в час по сравнению со стандартным Bentley Bentayga W12).

Brabus 550 Adventure 4×4² Здесь мог бы быть новый G63 AMG, чья европейская премьера состоялась именно на Женевском автосалоне, но его место занял Brabus 550 Adventure 4×4². Да, это немолодой автомобиль, который был представлен более чем полгода назад, но это не делает Adventure менее ярким на фоне других внедорожников.

Помимо внедорожных девайсов, вроде кенгурятника и лебедки, брабусовский вездеход получил перешитый интерьер, а также форсированный двигатель V8, чья мощность отразилась в названии автомобиля — 550 лошадиных сил. До «сотни» Brabus выстреливает за 6,7 секунды, а максимальная скорость доходит до 210 километров в час — впрочем, такому «летающему кирпичу» ехать быстрее и не нужно.

Sbarro 4x4+2 У небольшой швейцарской компании Sbarro два основных источника дохода: первый — постройка реплик классических автомобилей, вроде Mercedes 540K, а второй — изготовление штучных автомобилей по индивидуальному заказу клиента. То есть, очень глубокий тюнинг. Средства идут на уплату налогов, зарплат… а также проекты, создаваемый по собственной инициативе, которые Sbarro регулярно демонстрирует в Женеве. Именно так на свет появился очень странный автомобиль Sbarro 4x4+2.