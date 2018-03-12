С заботой о тюленях: на что способны гибридные гиперкары

Если раньше казалось, что гибридный автомобиль — это компромисс между скоростью и экологичностью, то современные спорткары с такими двигателями развеяли этот миф раз и навсегда. Какие из них самые быстрые — читайте в материале портала Москва 24.

Techrules Ren RS Силовая установка гибридного автомобиля представляет собой комбинацию бензинового агрегата и электрического двигателя. В этом его преимущество перед электрокарами: если электрическая установка села, можно зарядить ее от бензинового двигателя, не прекращая движение. Кроме того, в большинстве гибридных автомобилей они могут работать отдельно друг от друга.

Одна из самых серьезных новинок последнего времени — китайский Techrules Ren RS, который презентовали на Женевском автосалоне. Общая мощность силовой установки составляет внушительные 1287 лошадиных сил. И это при том, что автомобиль весит всего 1854 килограмма — чуть тяжелее типичного седана бизнес-класса.

По словам производителя, спорткар разменивает первую сотню за три секунды, максимальная же скорость составляет 330 км/ч. Запас хода при полном баке и заряженном аккумуляторе составляет 1180 километров, то есть позволяет доехать от Москвы до Ростова-на-Дону без дозаправки.

McLaren P1 Компания McLaren известна тем, что является одним из самых высокотехнологичных производителей автомобилей в мире. Это можно понять хотя бы взглянув на их завод, который выглядит так, словно вот-вот включит свои космические двигатели и улетит куда-то далеко в космос.

Еще в 1992 году компания выпустила McLaren F1 , которому удавалось держать рекорд скорости серийного автомобиля (392 км/ч) аж до появления Bugatti Veyron в 2005 году, который в общем-то не намного опередил McLaren — его максимальная скорость составляла 407 км/ч.

Очередной прорыв в автомобилестроении McLaren произвела в 2013 году, выпустив гибридный гиперкар P1. Одно из главных достижений инженеров компании в том, что им удалось снизить массу автомобиля всего до 1400 килограммов.

Силовая установка состоит из бензинового 3,8-литрового двигателя мощностью 737 «лошадей» и электродвигателя еще на 179. В итоге получается абсолютно взрывной автомобиль, способный разогнаться до 100 км/ч всего за 2,8 секунды, а полная скорость с электронным ограничителем составляет 350 км/ч.

Ferrari LaFerrari Как и любой автомобиль известной марки, LaFerrari — истинное воплощение итальянской страсти и тяги ко всему красивому.

Но, несмотря на безудержную страсть, и здесь не обошлось без уймы высоких технологий. Каким-то чудным образом инженерам Ferrari удалось превзойти конкурентов из McLaren и сделать так, чтобы машина весила 1255 килограммов. И это при том, что в ней установлен 12-цилиндровый двигатель против 8-цилиндрового у P1.

Общая мощность гибридного двигателя составляет 963 лошадиные силы. С его помощью болид разгоняется до 100 километров в час за 3 секунды, а спустя еще 12 секунд на спидометре появляется заветная цифра 300.

Среди интересных технических особенностей — подзарядка аккумуляторов при поворотах и торможении.

Porsche 918 Spyder Гибридная модель от компании из Штутгарта примечательна прежде всего тем, что, несмотря на меньшее количество «лошадей» и больший вес, чем у McLaren и Ferrari, 918 Spyder разгоняется до 100 км/ч гораздо быстрее — всего за 2,6 секунды.

В техническом плане поражает количество электроники, которая следит за правильной работой всех агрегатов автомобиля: в машину установили порядка 40 тысяч датчиков, из них 55 следят за экологичностью.

Ну а если вы купили такой автомобиль на последние деньги, то хорошей новостью для вас будет то, что при спокойной езде особо тратиться на бензин не придется: средний расход в городском режиме составляет всего 3,3 литра на сотню.

BMW i8 Этот спортивный гибрид от BMW не сможет сравниться ни с одним из предыдущих автомобилей по техническим характеристикам просто потому, что играет в другой лиге.

Силовая установка i8 — комбинация бензинового двигателя со смешным по меркам McLaren и Ferrari объемом 1,5 литра и небольшого электродвигателя. Вместе их мощность составляет 362 лошадиные силы.

При этом первые 100 км/ч спорткар от BMW набирает за 4,4 секунды, а максимум он способен разогнаться до 250 км/ч.

Что касается расхода топлива, разработчики уверяют, что в городском цикле он составляет всего 2,5 литра на 100 километров — меньше, чем у среднестатистического мотоцикла. Реальный же стремится ближе к 5,5 литра на сотню.