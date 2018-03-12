BMW отзывает в Китае 3501 автомобиль

Пекин, 12 марта / Синьхуа / — Компания BMW China Automotive Trading Ltd. отзывает в Китае 3501 автомобиль из-за дефекта передних вильчатых рычагов.

Начиная с 30 марта отзыву подлежат модели 118i, 120i, 125i, 218i, 220i и X1, сообщило Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину.

Как отмечается в сообщении, будут отозваны автомобили, выпущенные в период с 19 по 26 декабря 2017 г.

Дефект передних вильчатых рычагов может привести к потере управления автомобилем, что представляет потенциальную угрозу безопасности.

Компания BMW China Automotive Trading Ltd. готова заменить дефектные детали бесплатно.