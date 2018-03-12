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Каким может быть настоящий BMW M8 Gran Coupe? Взгляд независимый
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Каким может быть настоящий BMW M8 Gran Coupe? Взгляд независимый 

Car.ru 12 марта 2018
Фото: Car.ru
BMW M8 Gran Coupe в рамках Женевского автосалона-2018 показали как концепт, но независимые дизайнеры нарисовали возможный серийный вариант.
Никто за пределами самой баварской компании точно не знает, когда будет запущен в серию полностью новый M8 Gran Coupe, но как только он будет готов, он столкнётся с жёсткой конкуренцией, исходящей от, например, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Конечно, и про Porsche Panamera не забываем.
Используя концепт в качестве отправной точки, Аксёнов Никита, российский дизайнер, поразмышлял на тему того, как может выглядеть серийный вариант M8 Gran Coupe. Он имеет фирменный синий оттенок, большие зеркала заднего вида.
Ожидается, что M-версия 8-Series — и купе, и кабриолет — получит 4.4-литровый V8 в 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.
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