Каким может быть настоящий BMW M8 Gran Coupe? Взгляд независимый

BMW M8 Gran Coupe в рамках Женевского автосалона-2018 показали как концепт, но независимые дизайнеры нарисовали возможный серийный вариант.

Никто за пределами самой баварской компании точно не знает, когда будет запущен в серию полностью новый M8 Gran Coupe, но как только он будет готов, он столкнётся с жёсткой конкуренцией, исходящей от, например, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Конечно, и про Porsche Panamera не забываем.

Используя концепт в качестве отправной точки, Аксёнов Никита , российский дизайнер, поразмышлял на тему того, как может выглядеть серийный вариант M8 Gran Coupe. Он имеет фирменный синий оттенок, большие зеркала заднего вида.

Ожидается, что M-версия 8-Series — и купе, и кабриолет — получит 4.4-литровый V8 в 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.