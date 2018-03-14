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Volkswagen будет выпускать электрокары на 16 заводах
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Volkswagen будет выпускать электрокары на 16 заводах 

Quto.ru 14 марта 2018
Фото: Quto.ru
Глава Volkswagen Маттиас Мюллер рассказал, что в ближайшие несколько лет компания сделает акцент на электрокары. В планах немецкого концерна выпускать электромобили с конвейеров 16 заводов по всему миру к концу 2022 года.
Концерн уже выделил из бюджета 20 млрд евро для закупок батарей и сопряженных с ними технологий от нескольких поставщиков из Европы и Китая. К 2025 году концерн планирует выпускать 3 млн электромобилей под 12 собственными брендами, включая Audi, Porsche и Skoda.
А с 2019 года компания будет представлять по одной модели в месяц. Таким образом Volkswagen рассчитывает стать крупнейшим производителем электромобилей в мире. Согласно плану, к 2025 году компания будет выпускать 80 моделей на электротяге под всеми своими брендами, а с 2030 года каждая из 300 моделей всего концерна получит полностью электрическую версию.
В настоящее время Volkswagen организует работу суббренда I. D., который займется поставкой батарей для электрокаров. Первым из них станет хэтчбек под рабочим названием Neo. В продаже его можно ожидать уже в 2020 году. Audi в то же самое время готовится к началу продаж кроссовера e-tron SUV, которые запланированы на конец 2018 года. Читайте статью на QutoЧитайте также:Автомобили Lada полностью преобразятся к 2026 годуНовый завод Hyundai запустят в России в течение трёх летBMW продолжает верить в дизель
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