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Названы самые популярные дизельные авто в России
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Названы самые популярные дизельные автомобили в России 

LiveCars.Ru 12 марта 2018
Фото: Toyota
Аналитики и эксперты отечественного агентства «Автостат» провели специальное исследование автомобильного рынка России по итогам 2017 года, и определили самые востребованные машины, оснащённые дизельными силовыми агрегатами.
Так, согласно опубликованным данным, по состоянию на 1 января 2018 года в Российской Федерации насчитывалось порядка 2,1 миллиона легковых автомобилей, оснащённых дизельными моторами. Таким образом, как подчёркивает агентство, каждый двадцатый автомобиль в нашей стране работает на солярке.
Также агентство отмечает, что на долю машин, в моторном отсеке которых расположен турбодизель, в России приходится порядка 5% от всего более чем сорокамиллионного автопарка «легковушек».
Самая востребованная дизельная машина в России — это японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Согласно проведённому исследованию, в настоящий момент по дорогам России колесит порядка 81,4 тысяч таких дизельных автомобилей.
На второй строчке рейтинга топ самых популярных дизельных автомобилей в России располагается ещё одна модель японской компании Toyota — большой внедорожник Toyota Land Cruiser. Согласно данным агентства, сейчас в нашей стране насчитывается порядка 73,9 тысяч таких автомобилей.
«Бронза» рейтинга самых популярных дизельных машин в РФ досталась модели Mitsubishi Pajero, с результатом 66,9 тысяч экземпляров. Помимо этого в топ-5 попали такие машины, как Toyota Hilux (63,3 тысячи экземпляров) и Volkswagen Touareg (59,7 тысяч штук).
Во второй половине рейтинга топ-10 самых популярных дизельных автомобилей в России расположились следующие модели: Mitsubishi L200 (56,8 тысяч шт.), Mitsubishi Pajero Sport (55,9 тысяч шт.), KIA Sorento (51,3 тысяч шт.), SsangYong Kyron (48,3 тысяч шт.) и Hyundai Santa Fe (45,9 тысяч шт.).
Как видно из опубликованных данных, россияне предпочитают приобретать дизельные машины, относящиеся к популярному сегменту SUV. Также можно отметить спрос на пикапы, двигатели которых работают на «тяжелом» топливе.
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