Названы самые популярные дизельные авто в России

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Аналитики и эксперты отечественного агентства «Автостат» провели специальное исследование автомобильного рынка России по итогам 2017 года, и определили самые востребованные машины, оснащённые дизельными силовыми агрегатами.

Так, согласно опубликованным данным, по состоянию на 1 января 2018 года в Российской Федерации насчитывалось порядка 2,1 миллиона легковых автомобилей, оснащённых дизельными моторами. Таким образом, как подчёркивает агентство, каждый двадцатый автомобиль в нашей стране работает на солярке.

Также агентство отмечает, что на долю машин, в моторном отсеке которых расположен турбодизель, в России приходится порядка 5% от всего более чем сорокамиллионного автопарка «легковушек».

Самая востребованная дизельная машина в России — это японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado . Согласно проведённому исследованию, в настоящий момент по дорогам России колесит порядка 81,4 тысяч таких дизельных автомобилей.

На второй строчке рейтинга топ самых популярных дизельных автомобилей в России располагается ещё одна модель японской компании Toyota — большой внедорожник Toyota Land Cruiser. Согласно данным агентства, сейчас в нашей стране насчитывается порядка 73,9 тысяч таких автомобилей.

Как видно из опубликованных данных, россияне предпочитают приобретать дизельные машины, относящиеся к популярному сегменту SUV. Также можно отметить спрос на пикапы, двигатели которых работают на «тяжелом» топливе.