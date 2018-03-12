Новый кроссовер Baojun 530 поступил в продажу

На рынок Поднебесной выходит новый кроссовер Baojun 530. Автомобиль доступен с двумя силовыми агрегатами, по минимальной цене от 75 800 юаней, что по актуальному курсу валют составляет порядка 681 000 рублей.

Напомним, автомобильный бренд Baojun был основан концернами General Motors и SAIC специально для китайского рынка в 2010 году. В прошлом году компания вывела на местный рынок компактный вседорожник Baojun 510.

Теперь же производитель запускает продажи «старшей» модели Baojun 530, которая должна помочь укрепить позиции бренда. Отметим, что кроссовер Baojun 510 пользуется в Китае высоким потребительским спросом, уступая только модели Haval H6.

Новый кроссовер Baojun 530 имеет следующие габаритные размеры: длина — 4 655 мм, ширина — 1 835 мм, высота — 1 760 мм. Расстояние между осями — 2 750 мм. Для новинки доступен с 1,5-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель (150 л.с.) и 1,8-литровым атмосферным агрегатом (137 л.с.).

Доступные трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» или 5— и 6-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Вне зависимости от модификации, автомобиль доступен только с передним приводом.

В зависимости от комплектации, новый «паркетник» Baojun 530 может быть оснащён информационно-развлекательным комплексом с сенсорным монитором, системой доступа «без ключа», акустикой Harman Infinity и многими другими «прелестями».

Китайские клиенты могут приобрести новый компактный «внедорожник» Baojun 530 по цене от 75 800 до 115 800 юаней. По текущему обменному курсу валют это эквивалентно 681 000 — 1 040 000 рублей. В настоящее время нет никакой информации о том, планирует ли китайская компания предложить новинку за пределами Поднебесной.