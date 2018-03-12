Динамическое электричество: серийный Jaguar I-Pace

Пять фактов, которые пора узнать про серийный электрокроссовер Jaguar I-Pace

Факт первый: это не гаражная поделка, а настоящая машина На автосалоне в Женеве Jaguar официально представил свой первый серийный электромобиль. И не какой-нибудь городской электрокар с запасом хода в 100 километров, а настоящий электрокроссовер — Jaguar I-Pace! Мы побывали на презентации новой машины и даже немного поездили на ней. И теперь готовы рассказать про нее все самое главное.

Jaguar Land Rover первым из крупных автопроизводителей выкатил серийную версию собственной электрической платформы. Да, мы помним, что BMW уже несколько лет продает электрокар i3, а Mercedes-Benz Audi выпускали небольшими сериями электромобили на базе обычных моделей, но у i3 — уникальный карбоновый кузов и собственная (читай — сложноповторяемая) архитектура, а попытки засунуть полтонны батареек и электромоторы в серийные хэтчбеки оказались не слишком удачной идеей. Поэтому теперь глобальные бренды разрабатывают модульные электрические «тележки», которые можно масштабировать под разные форматы — от хэтчбеков В-класса до больших кроссоверов. И Jaguar доделал свою первым.

При этом инженеры JLR все же решили сэкономить на разработке и позаимствовали некоторые узлы от серийных моделей. Например, передняя подвеска у I-Pace на двойных поперечных рычагах — как на F-Pace, а задняя — многорычажка с интегральным звеном, знакомая по большинству легковых «Ягуаров». В качестве опции доступны пневмобаллоны (идут в комплекте с адаптивными амортизаторами). И собрано все достаточно просто: подрамники с подвесками крепятся к мощному батарейному блоку, который обладает высокой жесткостью и помогает максимально низко опустить центр масс (тут он на 13 см ниже, чем у F-Pace).

Электромоторов у I-Pace два — спереди и сзади. Суммарная отдача — 400 лошадиных сил и почти 700 Нм крутящего момента! Развесовка идеальная, 50 на 50. Мощность аккумуляторного блока из 432 ячеек с водяным охлаждением — 90 кВт⋅ч, и это совсем немало! Факт второй: он дальнобойный. И быстрый!

Заявленный максимальный запас хода у I-Pace — внушительные 480 километров, правда по весьма условному циклу замеров WLTP. Однако и в реальной жизни заряжать электрокроссовер Jaguar при городской эксплуатации можно будет раз в 2-3 дня. На полную зарядку от бытовой сети потребуется 13 часов, а на 80 процентов — всего 10 часов. Мощное 100-киловаттное зарядное устройство «зальет» те же 80 процентов заряда всего за 40 минут, а короткой 15-минутной подзарядки хватит, чтобы добавить 100 километров пробега.

Ах да, динамика: с нуля до 100 километров в час Jaguar I-Pace разгоняется за 4,8 секунды, а его максималка принудительно ограничена на отметке 200 километров в час. И то, что I-Pace получился быстрым, наглядно доказывает вот это видео.

Еще у Jaguar I-Pace есть несколько алгоритмов управляющей электроники и два режима рекуперации — инженеры уверяют, что ездить на электрокроссовере в городе можно «в одну педаль», управляя разгоном и замедлением только с помощью акселератора.

Как это работает на «Ягуаре», в ходе нашего короткого тест-драйва по площадке мы разобраться толком не успели, но зато заметили, что I-Pace очень плоско и почти без кренов поворачивает, быстро разгоняется и споро меняет направление. Правда руль тяжеловат и не слишком информативен, а масса в 2,2 тонны в медленных поворотах все-таки ощущается. Однако с выводами мы пока подождем — до большого теста на обычных дорогах. Факт третий: он практичный

По размерам I-Pace совсем не маленький. При габаритной длине почти в 4,7 метра, его колесная база всего не дотягивает до трех метров всего 1 сантиметр — это, примерно, уровень короткобазной «семерки» BMW! Вот только сзади почему-то не слишком просторно: места для коленей с запасом, но положа ногу на ногу не сядешь. Зато багажник приличный — 656 литров при поднятых спинках второго ряда и 1453 литра при сложенных. Еще 27 литров есть спереди, в отсеке под капотом.

В салоне — три розетки на 12 вольт и 6 разъемов USB, в подлокотнике между передними креслами спрятался еще один бокс на 10 литров, а под подушками второго ряда есть узкие полочки для мелочевки или хранения планшетов.

Плюс полный привод (не зря электромоторов у I-Pace аж две штуки), глубина преодолеваемого брода до 500 миллиметров и короткие свесы — парковаться в сугробах на нем будет не страшно. Факт четвертый: он умный

Помимо самой на текущий момент продвинутой мультимедийки в линейке JLR, с быстрым интерфейсом и навигацией, которая умеет рассчитывать маршрут с учетом запаса хода и наличия станций зарядки на маршруте, I-Pace способен похвастать еще и зачатками искусственного интеллекта. Например, машина сможет анализировать привычки владельца и настраивать любимую музыку, подбирать температуру климат-контроля и режимы езды в зависимости от настроения водителя. Например, по утрам вы слушаете новости и сводки о пробках — машина сама включит нужную радиостанцию, а вечером запустит любимый джазовый плейлист из смартфона.

I-Pace оснащен постоянным доступом в интернет через сети 4G — через этот канал связи будет «по воздуху» обновляться прошивка автомобиля (как у « Теслы », ага), а владелец всегда сможет узнать о состоянии машины через приложение на смартфоне или с помощью голосового помощника Amazon Alexa. У Алексы можно, например, спросить, насколько заряжена батарея машины или где она припаркована. А можно попросить включить подогрев батареи в холодное время года (это увеличивает запас хода) или заранее запустить кондиционер жарким утром.

Наконец, I-Pace умеет общаться с системой «умный дом» (управлять светом, воротами и другими домашними устройствами) и напомнит владельцу, если тот попытается забыть телефон в машине.

motor.ru

Факт пятый: его уже можно купить

Продажи Jaguar I-Pace в Европе начались с 1 марта. Цена в Великобритании — от 63,5 тысячи фунтов. До России электрокроссовер доберется к осени, тогда же объявят и российские цены. По нашим данным, дешевле 5 миллионов рублей I-Pace в нашей стране стоить не будет. Да, за светлое будущее нужно платить. /m