Ещё
Женевский автосалон: LVCHI показала электрический седан Venere
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женевский автосалон: LVCHI показала электрический седан Venere 

Auto.Today 12 марта 2018
Фото: Auto.Today
Китайский производитель автомобилей LCVHI показал полностью электрический четырехместный автомобиль под названием Venere.
В качестве оснащения LVCHI Venere получает четыре электрических двигателя (по два на каждой оси) и литиево-ионный аккумулятор мощностью 100 кВт. Такая силовая установка позволяет ускоряться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды и достигать максимальной скорости в 155 миль в час (250 км/ч). Длина автомобиля — 5150 миллиметров (на 119 мм длиннее Range Rover), ширина — 2120 миллиметров. Коэффициент сопротивления всего 0,28, в то время как запас хода по циклу NEDC составляет примерно 311 миль (500 километров). В основе новинки лежит шасси их углеродного волокна, позволяющее Venere достигнуть общей массы в 2100 килограмм. На данный момент компания не уточняет где и с какой стоимостью модель будет предлагаться.
Auto.Today: последние новости
Генеральный директор Bugatti рассказывает о будущих моделях BMW помогает построить самый быстрый в мире гоночный дрон Автомобили Audi будут сообщать водителям о смене света светофора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение