Женевский автосалон: LVCHI показала электрический седан Venere 

Китайский производитель автомобилей LCVHI показал полностью электрический четырехместный автомобиль под названием Venere.
В качестве оснащения LVCHI Venere получает четыре электрических двигателя (по два на каждой оси) и литиево-ионный аккумулятор мощностью 100 кВт. Такая силовая установка позволяет ускоряться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды и достигать максимальной скорости в 155 миль в час (250 км/ч). Длина автомобиля — 5150 миллиметров (на 119 мм длиннее Range Rover), ширина — 2120 миллиметров. Коэффициент сопротивления всего 0,28, в то время как запас хода по циклу NEDC составляет примерно 311 миль (500 километров). В основе новинки лежит шасси их углеродного волокна, позволяющее Venere достигнуть общей массы в 2100 килограмм. На данный момент компания не уточняет где и с какой стоимостью модель будет предлагаться.