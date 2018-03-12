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Как работает вафельная разметка в Москве
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Как работает вафельная разметка в Москве 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Редактор Autonews Иван Ананьев на примере московской Велозаводской улицы рассказал, как нужно ездить по вафельной разметке.
Велозаводская улица переходит в Проспект Андропова. Там в конце 2015 года впервые появилась вафельная разметка — желтые линии, нанесенные ромбом в большом желтом прямоугольнике. Они обозначают границы перекрестка — точнее не целого перекрестка, а тех его мест, куда, запрещено выезжать при включении запрещающего сигнала светофора.
Разметка на перекрестке, который посетил Ананьев, нанесена на одной стороне дороги — при движении в центр проблем там не возникает, а при движении в сторону области появляются заторы.
Любой автомобиль, который на запрещающий знак светофора выедет на «вафлю», будет оштрафован камерой на тысячу рублей. С помощью разметки чиновники рассчитывают победить заторы на перекрёстках. Появляются эти заторы так: люди, которые хотят проскочить перекресток перед загоревшимся красным сигналом, останавливаются там, где стоять запрещено, и мешают проехать водителям с других направлений движения. Теперь участки, куда запрещено въезжать на «красный», будут помечать «вафлей».
Также на дорогах появился специальный знак, предупреждающий водителей о приближении перекрестка с вафельной разметкой. На знаке поместили рисунок разметки и надпись: «Не въезжай на разметку, если выезд занят».
Осенью прошлого года российское правительство утвердило поправки в ПДД. Поправки изменили правила проезда перекрестков с круговым движением и ввели новый тип разметки — «вафлю». Автомобили, уже едущие по перекрестку с круговым движением, по умолчанию получили преимущество перед теми, кто туда въезжает. На новую «вафельную» разметку нельзя въезжать тем, кто собирается ехать по перекрестку прямо, а при повороте налево и направо на ней можно задержаться.
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