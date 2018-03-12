Как работает вафельная разметка в Москве

Редактор Autonews Иван Ананьев на примере московской Велозаводской улицы рассказал, как нужно ездить по вафельной разметке.

Велозаводская улица переходит в Проспект Андропова. Там в конце 2015 года впервые появилась вафельная разметка — желтые линии, нанесенные ромбом в большом желтом прямоугольнике. Они обозначают границы перекрестка — точнее не целого перекрестка, а тех его мест, куда, запрещено выезжать при включении запрещающего сигнала светофора.

Разметка на перекрестке, который посетил Ананьев, нанесена на одной стороне дороги — при движении в центр проблем там не возникает, а при движении в сторону области появляются заторы.

Любой автомобиль, который на запрещающий знак светофора выедет на «вафлю», будет оштрафован камерой на тысячу рублей. С помощью разметки чиновники рассчитывают победить заторы на перекрёстках. Появляются эти заторы так: люди, которые хотят проскочить перекресток перед загоревшимся красным сигналом, останавливаются там, где стоять запрещено, и мешают проехать водителям с других направлений движения. Теперь участки, куда запрещено въезжать на «красный», будут помечать «вафлей».

Также на дорогах появился специальный знак, предупреждающий водителей о приближении перекрестка с вафельной разметкой. На знаке поместили рисунок разметки и надпись: «Не въезжай на разметку, если выезд занят».