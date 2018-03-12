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Обновленная Mazda 6 Wagon официально дебютировала
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Обновленная Mazda 6 Wagon официально дебютировала 

Auto.Today 12 марта 2018
Фото: Auto.Today
Японский производитель в рамках Женевского автосалона продемонстрировал модернизированную версию Mazda 6 Wagon, получившую множество полезных улучшений.
Начиная с экстерьера, новая модель получает пересмотренную решетку радиатора, светодиодные фары, дополнительную отделку кузова, а также 17— и 19-дюймовые колесные диски. Салон автомобиля «освежают» более качественные материалы, расположившиеся на новых сидения и дверных панелях, и, конечно же, 8-дюймовая информационно-развлекательная система вместе с обновленной панелью приборов. При этом улучшенная Mazda 6 Wagon дополняется 7-дюймовым TFT-дисплеем, вентилируемыми передними сиденьями и новым роскошным пакетом, включающий обивку из натуральной кожи Nappa, акценты из дерева и замши.
Поскольку инженеры сосредоточились на повышении производительности при одновременном снижении расхода топлива и выбросов, линейка бензиновых двигателей теперь состоит из 2,0-литрового SKYACTIV-G, обеспечивающего 145 лошадиных сил или 165 лошадиных сил, а также 2,5-литрового SKYACTIV-G, производящего 194 лошадиных силы и 258 Нм крутящего момента. Дизельные варианты: 2,2-литровый SKYACTIV-D, мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом в 380 Нм, и обновленная версия, что генерирует 184 лошадиных силы и 445 Нм крутящего момента.
Ассортимент технологий, предложенный Mazda, включает множество систем безопасности, адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора на 360 градусов, состоящую из четыре камер, которая позволяет максимально корректно отобразить все, что окружает транспортное средство.
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