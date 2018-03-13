Платформа Porsche Mission E готова для версий купе и кабриолет

Спустя год после многочисленных тестирований можно впервые взглянуть на реальный электромобиль Porsche Mission E.

Однако это не будет еще один электрический седан от немецкого производителя, по словам производителя его платформа позволит иметь различные конфигурации.

Концепт E Cross, дебютировавший на минувшей неделе в Женеве дал представление о настраиваемой платформе Mission E.

По словам начальника отдела разработки электромобилей в Porsche, Стефана Векбаха полноприводный универсал станет самым экстремальным автомобилем, который можно ожидать на этой платформе, но в его арсенале возможны также купе и кабриолет.

Новая конфигурация может оказаться в невыгодном положении, по сравнению с жесткими характеристиками заднеприводных Porsche, в частности моделей 911 GT2 RS, так как электромотор Mission E не сможет быстро восстанавливать энергию во время экстренного торможения.

Конечно, больше электродвигателей также означает больше мощности. Со всеми четырьмя двигателями и полноприводным двигателем Mission E Cross производит комбинированную мощность свыше 600 л.с., и позволяет преодолевать 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а также развивать максимальную скорость более 250 км/ч.

Немецкий производитель надеется, что полноразмерный седан Mission E получит сходные характеристики.