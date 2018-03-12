Женевский автосалон: Концепция Giugiaro Sibylla официально дебютировала

На выставке в Женеве был продемонстрирован четырехдверный Giugiaro Sibylla, разработанный основателем Italdesign Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио в их новом дизайнерском доме GFG Style.

Под кузовом автомобиля, в котором доминирует стекло, представлена передовая технология от компании Envision, которая позволяет эффективно управлять электропитанием. Исполнительный директор Envision Феликс Чжан сказал Autocar, что, хотя этот автомобиль является концепцией, используемые ими системы демонстрируют обширный опыт Envision в устойчивой мощности для будущих транспортных средств. Sibylla, получившая большую длину кузова, нежели у Mercedes-Benz E-Class, оснащена электрическим силовым агрегатом, состоящим из четырех двигателей, расположенных на каждом колесе. Совокупная мощность моторов — 536 лошадиных сил. Благодаря которым автомобиль может разгоняться от нуля до 100 км/ч за 4,5 секунды и достигать максимальной скорости в 124 мили в час (200 км/ч). 100-ваттный аккумулятор обеспечивает запас хода в 280 миль (450 километров), причем следить за уровнем заряда можно через специальный цифровой экран, на которой отображается необходимая информация.

Технология Envision четко проиллюстрирована в дизайне интерьера Sibylla. Его экран на панели инструментов соединен с меньшим экраном в центральной консоли. Еще один экран установлен сзади передних сидений вместе с двумя дисплеями информационно-развлекательной системы, каждый из которых разместился в подголовниках передних сидений.