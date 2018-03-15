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Новые правила ПДД: всем надеть жилеты
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Новые правила ПДД: всем надеть жилеты 

BFM.RU 15 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты. С 18 марта в России вступают в силу очередные изменения в ПДД. Среди них: обязательное наличие светоотражающего жилета у водителей.
Наталья Агре, руководитель агентства «Завод», эксперт в области безопасности дорожного движения:
«На самом деле, на протяжении последних нескольких лет происходит достаточно много ДТП, когда водитель выходит из автомобиля, и, соответственно, его сбивают. Закон, который мы будем обсуждать, касается именно водителей. То есть, когда водитель находится внутри автомобиля, он, например, попал в небольшое ДТП без человеческих жертв, просто, например, чуть-чуть столкнулся, или он увидел какое-то препятствие и решил выйти из машины, вот перед тем, как выйти из автомобиля, ему нужно надеть световозвращающий жилет, который будет виден другим участникам дорожного движения. Фактически такая практика широко используется в европейских странах, кроме того, эта информация включена в программу подготовки молодых водителей. Когда ты сдаешь на права, ты обязательно проходишь информацию, связанную с пешеходной безопасностью, то есть это часть культуры любого водителя, который передвигается по иностранным дорогам. Я бы хотела отметить, что на протяжении последних нескольких лет мы проводили информационные кампании и раздачу световозвращающих элементов по всей стране. И кстати, что касается жилетов для автомобилей, тоже был целый проект, который назывался «Вышел из машины, значит, пешеход», как раз направлена на актуализацию темы видимости для водителей, которые останавливаются на дороге».
Наказание за отсутствие жилета пока не назначено. Для сравнения, пешеходам за передвижение в темное время суток у дороги без световозвращающих элементов грозит штраф в 500 рублей. Благодаря подобным инициативам в прошлом году количество аварий на российских дорогах сократилось почти на 4%.
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