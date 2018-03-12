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Jeep готовится представить новый кроссовер
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Jeep готовится представить новый кроссовер 

360tv.ru 12 марта 2018
Фото: Твое авто
Компания Jeep планирует создать новый компактный кроссовер. Официальное объявление производитель сделает в июне этого года. Новинка будет на ступень ниже модели Renegade. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Motoring.
По словам главы компании Майкпа Мэнли, официальное объявление о выпуске нового кроссовера компания сделает в июне этого года и расскажет о своих планах на ближайшие пять лет.
По предварительной информации, новинка будет разработана на той же базе, что и Fiat 500. Машину будет производить на заводе в Неаполе.
Эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов на российском рынке стоимостью до миллиона рублей. Первую строчку в списке занял автомобиль Mazda
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