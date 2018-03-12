Jeep готовится представить новый кроссовер

Компания Jeep планирует создать новый компактный кроссовер. Официальное объявление производитель сделает в июне этого года. Новинка будет на ступень ниже модели Renegade. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Motoring.

По словам главы компании Майкпа Мэнли, официальное объявление о выпуске нового кроссовера компания сделает в июне этого года и расскажет о своих планах на ближайшие пять лет.

По предварительной информации, новинка будет разработана на той же базе, что и Fiat 500 . Машину будет производить на заводе в Неаполе.