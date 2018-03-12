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Компания Toyota представила Fine-Comfort Ride
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Компания Toyota представила Fine-Comfort Ride 

Auto.Today 12 марта 2018
Фото: Auto.Today
Японский производитель в рамках автосалона в Женеве представил еще одну концепцию, подходящую для всей семьи, под названием Toyota Fine-Comfort Ride.
Дебютировавший автомобиль, который больше напоминает автономную гостиную на колесах, а не что-то более традиционное, имеет привычное рулевое колесо (в отличии от VW I. D. Vizzion или Renault EZ-GO). В основе шестиместной новинки, работающей на топливных элементах, лежат электрические двигатели, а также настраиваемая кабина с неподвижными задними сиденьями и четырьмя креслами, которые можно перемещать по салону. Чтобы взаимодействовать с транспортным средством, пассажиры будут использовать различные дисплеи с сенсорным экраном, в то время как человек, находящийся за рулем, получит доступ к дисплею на рулевом колесе (механические переключатели отсутствуют). Концепция оснащена отдельными электродвигателями. К сожалению, японский автопроизводитель не стал раскрывать подробности о силовых агрегатах Fine-Comfort Ride, но подчеркнул, что запас хода автомобиля составляет порядка 1000 километров (621 миль).
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