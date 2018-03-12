Volkswagen показал более экономичную версию Jetta

По предварительным данным, совершенно новая Volkswagen Jetta покажет впечатляющие показатели экономичности, как только прибудет к дилерам в Соединенные Штаты. Автомобиль будет доступен для заказа летом нынешнего года.

В силу использования современных технологий Jetta 2019 модельного года получает улучшенную экономичность топлива. Немецкий производитель подчеркивает, что по оценке EPA, автомобиль рассчитан на расход топлива в размере 30 миль на галлон и 40 миль на галлон по шоссе, что на две мили на галлон больше, нежели у нынешней версии. Компании удалось добиться вышеуказанных показателей благодаря продуманной аэродинамике модели, а точнее — Volkswagen добавил жалюзи в передней решетке радиатора, а также новые «воздушные завесы». Результатом этих мер является впечатляющий коэффициент сопротивления — 0,27. Отмечается, что под капотом Jetta находится модернизированный 1,4-литровый бензиновый двигатель TSI, работающий в паре с автоматической коробкой передач (в стандартной комплектации). При этом новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач вместе с набором шин с низким сопротивлением помогают значительно снизить расход топлива.