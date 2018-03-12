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Lifan привезет в Россию внедорожник X70
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Lifan привезет в Россию внедорожник X70 

Car.ru 12 марта 2018
Фото: Car.ru
Производитель Lifan в нашей стране смог получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для своего «внедорожника» Х70.
В России новинка должна сменить модель X60. Габариты нового «внедорожника» следующие: 4390 х 1820 х 1715 мм, а размер между колесными осями составляет 2610 мм.
В моторном отсеке переднеприводной новинки будет стоять бензиновый двухлитровый движок с отдачей 136 сил (178 Нм). В тандеме с ним трудиться механика на 5 скоростей или бесступенчатый вариатор.
Россияне смогу приобрести внедорожник оснащенный подушками безопасности для первого ряда, кондиционером, системой курсовой устойчивости, обогревом передних сидений, электрорегулировкой и подогревом наружных зеркал, контролем за давлением в шинах и др.
Опционально будет предлагаться укомплектовать машину электроприводом передних кресел, камерой заднего вида, бесключевым доступом в салон, панорамным люком, багажником на крыше, а также креплением для велосипедов, лыж и сноубордов.
Выпуск российского варианта Lifan X70 наладят на предприятии Derways в Карачаево-Черкесии.
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