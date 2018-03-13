«Российские дилеры Skoda в феврале реализовали 5 тыс. 907 автомобилей, что на 39% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2018 г. продажи чешской марки в нашей стране составили 10 тыс. 408 машин, что на 33% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,4% против 4,2% годом ранее, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в феврале остается компактный лифтбэк Rapid — на этой модели остановил свой выбор 2 тыс. 821 покупатель, что на 41% превышает показатель февраля прошлого года. Второе место среди моделей Skoda занимает Octavia, чьи продажи составили 1 тыс. 776 единиц (рост на 5%). Реализация флагманской модели Skoda Superb выросла на 90% — до 222 машин. Кроме того, продажи внедорожника Skoda Kodiaq составили 274 автомобиля.
«В феврале российские дилеры Skoda начали прием заказов на спортивную версию внедорожника Kodiaq Sportline. Стартовая стоимость новинки составляет 2 млн 180 тыс. руб. На II квартал 2018 г. запланирован старт продаж внедорожника Kodiaq локальной сборки, а в августе у российских дилеров появится специальная линейка Skoda Rapid, Octavia и Kodiaq Hockey Edition», — заключили в пресс-службе.