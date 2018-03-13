Продажи автомобилей Skoda в России в феврале выросли на 39% — до 5,9 тыс. машин

Агентство «Москва»: последние новости

Продажи автомобилей Datsun в России в феврале выросли на 4% - почти до 2,1 тыс. машин

Рынок новых легких коммерческих автомобилей в РФ вырос в феврале на 9% - до 7,8 тыс. единиц

Продажи автомобилей Infiniti в России в феврале снизились на 24% - до 429 машин